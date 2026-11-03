El Bonilla de Galera se transforma en 'Boa Vista'

La nueva fachada del Bonilla de la calle Galera Javier Alborés

Uno de los establecimientos más reconocibles de A Coruña, el Bonilla a la Vista de la calle Galera, que conserva prácticamente el mismo aspecto desde su apertura en 1958, ha cambiado por completo su apariencia. Durante unos días, el local se convertirá en el restaurante-cafetería ‘Boa Vista’.

La transformación no se debe a ningún cambio en la empresa, sino al rodaje de una producción audiovisual. Para ello, la fachada se ha adaptado a la imagen del establecimiento que aparecerá en la ficción. Por el momento, no se conocen detalles del proyecto que se está desarrollando en este emblemático espacio coruñés.

Lo que sí se sabe es que quienes quieran disfrutar de los churros de Bonilla a la Vista tendrán que acudir a otro establecimiento de la cadena durante los próximos días. El local más antiguo de la empresa permanecerá cerrado hasta el próximo sábado 7.

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Bonilla, un atractivo mundial

Bonilla a la Vista lleva décadas convertida en un icono cultural, comparable a la sopa de tomate Campbell’s que Andy Warhol inmortalizó en 1962. La marca gallega también está vinculada a las retransmisiones deportivas de los años noventa y principios de siglo, cuando el periodista Andrés Montes popularizó la referencia a los churros de Bonilla en sus narraciones de la NBA.

En 2019, la marca dio también el salto a la historia del cine gracias a su aparición en Parásitos, la película surcoreana que se convirtió en la primera producción en un idioma distinto del inglés en ganar el Óscar a mejor película.

Para entonces, los churros de Bonilla ya se habían consolidado como un producto gourmet en Corea del Sur, uno de los 22 países en los que la empresa familiar ha conseguido establecerse con éxito. Actualmente, la compañía cuenta con 70 trabajadores y una facturación de 9,58 millones de euros.