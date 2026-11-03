Colas kilométricas en la autopista tras un accidente a la salida de A Coruña
El suceso se produjo a las nueve de la mañana
Un accidente de tráfico en la autopista ha complicado este martes el tránsito a la salida de A Coruña por la autopista. Según informa la DGT, el accidente se produjo poco después de las ocho y media de la mañana en sentido Vigo.
El accidente, del que no se conoce todavía las causas y si hay heridos, se produjo en el kilómetro 11 de la autopista, a la altura de Cambre, y la densidad del tráfico pronto provocó largas colas, de varios kilómetros. El suceso se produjo entre tres vehículos que colisionaron por alcance, sin que se produjesen heridos. Se produjo a las 08.35 horas y todavía se esta procediendo a la retirada de los vehículos, por lo que la circulación es lenta.
Según el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar a la altura de Pravio, en Cambre y el 061 envió una ambulancia hasta el lugar para atender a posibles heridos. Fueron avisados también Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Cambre y servicios de mantenimiento.
El suceso obligó a cortar uno de los carriles a la circulación, lo que hizo que las colas de vehículos se fuesen incrementando hasta que minutos después ya llegaban hasta el enlace de A Barcala, en el kilómetro 8.