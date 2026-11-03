‘Bodas con Alma’ cierra su primera edición con charlas y un showcooking

Segunda jornada del foro 'Bodas con alma' Javier Alborés

Palexco cerró este martes la primera edición de ‘Bodas con Alma’, el foro impulsado junto al Palacio de la Ópera, con una segunda jornada protagonizada por un showcooking de Roxo, la actuación de Pablo Balseiro, sorteos y dos mesas redondas.

El foro ha tenido como objetivo conectar a las parejas que están organizando su boda con los profesionales y empresas especializadas en este tipo de celebraciones. Tras la primera cita, celebrada el pasado 27 de octubre en el Palacio de la Ópera, el encuentro siguió con un programa dedicado a la gastronomía, la organización de eventos, la fotografía, la animación musical, los viajes de novios y los nuevos formatos de celebración.

Un desfile sorpresa culmina la primera jornada del foro ‘Bodas con Alma’ en el Palacio de la Ópera Más información

La segunda jornada contó con dos mesas redondas con diferentes propuestas y experiencias en directo, entre las que destacan un showcooking de ronqueo de atún a cargo de ROXO, una actuación musical en directo de un grupo de Pablo Balseiro y el sorteo de un pack de estancia y experiencia enoturística en Cabañas del Bosque, ofrecido por Puxika Travel. El programa se completó con un cóctel networking, que permitió a las parejas conversar directamente con los especialistas y a las empresas participantes establecer nuevas relaciones profesionales.

Gastronomía, organización y experiencias

La primera mesa redonda, titulada 'Experiencias que dejan huella: gastronomía, organización y momentos memorables', estuvo moderada por el comunicador Nico Clouston y contó con la participación de Sebas Wornham, de Atún Roxo; Marta Bello, de Catering Josmaga; y Marta López-Rivadulla, fundadora de El Sofá Amarillo.

La segunda mesa, bajo el título 'Lo que permanece: fotografía, música, luna de miel y espacios', estuvo conducida por la periodista Luisa López y reunió a Miguel Vidal, fotógrafo de Bang Bang You; Fernando Carrasco, de Puxika Travel; Dani Fernández, de DJ Dani Animación Musical; y Celeste Sánchez, de Palexco.

Además de las conversaciones con los especialistas, 'Bodas con Alma' ofreció diferentes experiencias para mostrar algunas de las propuestas que pueden incorporarse a una celebración. Entre ellas destaca el ronqueo de atún en directo de la mano de ROXO, una demostración gastronómica para conocer de cerca una experiencia cada vez más presente en los eventos. El foro mantiene así su doble objetivo: facilitar a quienes están preparando su boda el contacto con profesionales de diferentes especialidades y ofrecer a las empresas del sector nupcial de A Coruña un espacio para dar a conocer sus servicios, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Las imágenes del foro ‘Bodas con Alma’ en A Coruña Más información

La jornada finalizó con un cóctel networking en el que asistentes y profesionales intercambiaron impresiones, resolvieron dudas y exploraron posibles colaboraciones. Con esta segunda cita, Palexco y el Palacio de la Ópera cierran la primera edición de 'Bodas con Alma', una iniciativa que apuesta por un formato cercano y participativo para poner en contacto a los profesionales del sector con las parejas que preparan su celebración.