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A Coruña

Belén do Campo anima á cidadanía a utilizar os Bonos Activa Comercio

A delegada da Xunta lembrou a boa acollida desta iniciativa que quedou reflectida na última convocatoria do pasado mes de maio

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/11/2026 18:08
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Belén do Campo en Coquett By Cris
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A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o negocio Coquett By Cris adherido ao programa Bonos Activa Comercio, unha iniciativa do Goberno galego destinada a incentivar as compras no comercio local e apoiar os establecementos de proximidade.

A delegada da Xunta animou á cidadanía a aproveitar estes bonos e lembrou a boa acollida desta iniciativa que quedou reflectida na última convocatoria do pasado mes de maio, que apenas estivo activa durante cinco días, o tempo que tardou en esgotarse o crédito dispoñible. Esta resposta confirma o interese que esperta esta campaña entre a cidadanía e o comercio de proximidade, xa que ano tras ano os fondos habilitados se esgotan en cuestión de días.

A nova convocatoria, publicouse o pasado martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) e conta cun orzamento de 2,5 millóns de euros, a mesma contía que a edición celebrada en maio. Deste xeito, a Xunta destina este ano un total de 5 millóns de euros a esta iniciativa, coa que busca dinamizar a actividade comercial, favorecer o consumo de proximidade e reforzar a relación entre os negocios e a súa clientela.

Os bonos xa poden descargarse a través da páxina web www.bonosactivacomercio.gal. Cada persoa poderá obter un bono cun valor máximo de 30 euros, que se aplicará como desconto nas compras realizadas nos establecementos participantes mediante un código QR dixital.

Belén do Campo puxo en valor o papel do comercio de proximidade na economía local e destacou a importancia de promover medidas que contribúan a manter a actividade dos negocios, estimular as vendas e facilitar que as persoas consumidoras aforren nas súas compras.

Descontos adaptados ao importe da compra

O funcionamento dos bonos mantén o sistema de descontos progresivos en función do gasto realizado. Nas compras de entre 20 e menos de 30 euros aplicarase unha rebaixa de 5 eurosmenos de 50 euros, o desconto será de 10 euros; e nas compras iguais ou superiores a 50 euros, a bonificación alcanzará os 15 euros.

Non se establece un límite no número de persoas que poden descargar os bonos, aínda que estes deixarán de poder utilizarse unha vez esgotados os 2,5 millóns de euros dispoñibles para esta edición.

A Xunta estima que esta nova convocatoria permitirá mobilizar máis de 8,5 millóns de euros en vendas no comercio de proximidade galego, sumando os recursos destinados aos descontos e o gasto que se prevé realizar nos establecementos.

Continuidade para os comercios participantes

Os negocios que xa se adheriron á primeira edición de 2026 conservarán a súa participación, sen necesidade de repetir o procedemento de inscrición. Pola súa banda, os establecementos que aínda non formen parte da iniciativa poderán solicitar a súa incorporación ata o 15 de decembro ou ata que se esgote o crédito dispoñible.

Como novidade que se mantén nesta convocatoria, a campaña volverá contar cun sorteo nas contas oficiais de Instagram e TikTok da Xunta de Galicia. As persoas participantes poderán optar a catro bonos de 250 euros cada un, que deberán reinvestir nos comercios adheridos nun prazo dunha semana.

Para participar, será necesario indicar "gústame" na publicación correspondente, mencionar o cancelo #ComercioGalego, identificar o establecemento no que se realizou a compra e a súa localidade, e nomear outra persoa que poida estar interesada no sorteo.

Con esta segunda convocatoria anual, a Xunta dá continuidade a unha ferramenta de apoio ao comercio de proximidade, orientada a incentivar o consumo, reforzar a competitividade dos pequenos negocios e contribuír á actividade económica dos municipios galegos.

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