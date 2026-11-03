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Así es la nueva estación de autobuses de la intermodal de A Coruña
A Coruña

Así es por dentro la nueva estación de autobuses de A Coruña: la intermodal ya está en marcha

Este 3 de noviembre se inauguró la primera parte de la gran infraestructura de transportes de la ciudad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/11/2026 11:37

Entre la confusión y la curiosidad. Así se estrenó este martes, 3 de noviembre, la nueva estación de autobuses de A Coruña, que inaugura la intermodal que se convertirá en la gran infraestructura de transportes de la ciudad. 

Los pasajeros entraron en la nueva dársena de buses este martes, buscando sus nuevas zonas para coger el autobús y, a la vez, disfrutando también de las instalaciones. 

estacion de buses y paradas

Esto es todo lo que tienes que saber para usar la nueva estación de autobuses de A Coruña

Más información

El estreno dejó también algunos problemas, como los de los buseros para entrar y salir, o también quejas por la estrechez del carril de los taxis, por parte de los conductores. 

Los viajeros, en su mayoría, consideran que es mejor esta estación, tanto por espacio como por modernidad, pero muchos aún desconocen cuáles serán las paradas que se suprimen con los cambios. Para ayudarles, la Xunta ha repartido trípticos informativos en la estación.

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