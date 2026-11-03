A Coruña consolida su férrea posición en el mundo textil con la cuarta edición de Modiña Summit

Suárez, Lezcano, Couce, Castro, García y Correa, esta mañana en la presentación Patricia G. Fraga

A Coruña refuerza su fuerte posición en el sector textil con la celebración de la cuarta edición de Modiña Summit 2026, un encuentro que entre los días 4 y 5 versará sobre la industria de la moda y sus relaciones con la innovación, el emprendimiento, el turismo y el comercio. Como grandes novedades, el evento contará con el modista Josie como invitado especial y se organizará una ruta por diferentes lugares de la urbe relacionados con la industria de la moda.

En la presentación, esta mañana en El Punto Coffee, participaron David Suárez Martínez, Director de Diesemm e impulsor del congreso; Mavi Lezcano, profesora de la UDC; Juan José Couce, director territorial de la Consellería de Emprego; Gonzalo Castro, concejal de Cultura; Rosa Ana García, diputada provincial; y Belén Correa Corredoira, directora de Galiciademoda.

Palomo Spain: “A Coruña es donde los sueños de la moda se hacen realidad” Más información

Suárez explicó que pretenden que el evento sea "un congreso de textil y moda en que se vea reflejado lo que es A Coruña". Quizá por eso, el día 4, el evento principal de Modiña Summit consistirá en un gran recorrido con los medios de comunicación para descubrir la ciudad a través de su historia, su comercio y su estrecha vinculación con la industria de la moda. Lo guiará Lezcano, que explicó que se trata de "un recorrido que trata de reunir características de la ciudad en relación con la moda, el comercio, etc". "No se puede entender eso sin conocer la geografía. A todos se nos ocurre Inditex o Adolfo Domínguez, pero antes y durante pasaron cosas, hay mucho que contar, como las conexiones de la moda con la política o la cultura", explicó. "Muchas marcas nos enseñan el pasado, presente y futuro de la ciudad", aseguró. Así, se entrará en tiendas y habrá colaboraciones de expertos que explican partes del recorrido.

El día 5, la programación estará diferenciada en dos partes. La primera será una visita por la mañana al campus de Ferrol, donde habrá una ponencia sobre el impacto de la IA en la industria textil y un debate sobre el emprendimiento y la moda en Galicia. Ya por la tarde, en el Work Café Santander de A Coruña, se celebrará un evento a las 16.00 horas (JF64 Emprende, por Juan Flórez número 64, la dirección del primer Zara) para que distintas startups de moda presentes sus proyectos. Le seguirán varias mesas redondas sobre turismo y, finalmente, a las 18.10 horas, la ponencia con Josie.

Así, Couce celebró que eventos como Modiña se establezcan, sobre todo teniendo en cuenta el impacto del textil en el economía coruñesa. "El textil es una aportación al PIB enorme en Coruña, y además genera un conglomerado alrededor del sector que trae riqueza. Además tiene potencial turístico y es un coctel perfecto para poner en valor el comercio local, que necesita un impulso de las administraciones", comentó. García coincidió con él: "Modiña Summit é un evento moi vinculado aos obxectivos que temos de impulsar as empresas e poñer en valor o comercio local".

Por su parte, Castro señaló que "a moda é unha identidade que se constrúe partindo da tradición pero sen fuxir da modernidade". "É imposible pensar na identidade da cidade sen pensar na moda", añadió, con lo que aseguró que eventos como Modiña Summit son importantes porque ayudan a "promovela, divulgala e poñela en valor". Finalmente, García reivindicó el proyecto porque "buscamos ser diferentes, entender que la moda también es arte y cultura".