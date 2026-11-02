Torres & Sáez, histórica empresa de A Coruña, aumenta sus ventas y supera los 37 millones de euros

Nave de Torres & Sáez ubicada en Pocomaco, en A Coruña Quintana

Torres & Sáez es un histórico grupo empresarial que tiene su sede central en A Coruña. Fue constituido oficialmente en 1894 y está especializado en los suministros industriales y en los productos siderúrgicos. Ya 132 años después, mantiene un balance económico positivo.

A través de la sociedad mercantil Almacenes Torres y Sáez (cabecera de este entramado empresarial), ha presentado sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, en las que registró unas ventas de 37,42 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5,6%, en comparación con los 35,43 millones de euros alcanzados durante 2024.

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Las ganancias de la compañía también se comportaron de forma positiva. Logró incrementarlas en un 22,58%, al contabilizar 369.727 euros, superando a los 301.619 euros contabilizados en el ejercicio anterior. Esta mejora en las cifras económicas de Torres & Sáez se produce a pesar de un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre y la volatilidad en los costes.

Las oficinas centrales de este grupo empresarial se ubican en el polígono de Pocomaco, en las afueras de A Coruña. Además, cuenta con otras instalaciones distribuidas en el resto de España. En concreto, en Lugo, O Porriño y Barcelona. Está especializado en proveer acero, herramientas y seguridad laboral para el sector industrial.

Los ingresos del grupo, canalizados a través de Almacenes Torres & Sáez, llegan a través de dos vías diferentes: la propia Torres & Sáez (con actividad de comercio de metales y minerales metálicos, ferretería, fontanería y calefacción) y Prof-Plaza (dedicada a operaciones inmobiliarias).

Incertidumbre

El informe de gestión recoge que el aumento de la facturación se sustenta “principalmente” en la consolidación del área de “suministro industrial”, cuya mayor aportación ha tenido “un impacto positivo”.

La rama de productos siderúrgicos se ha visto afectada por la “elevada volatilidad de los precios” a lo largo del ejercicio de 2025, si bien en los últimos meses de este, se observó “un cambio de tendencia hacia una senda alcista”, según recoge este documento. Además, se señala que el entorno macroeconómico y geopolítico ha estado marcado por “ciertos factores de incertidumbre” que han afectado a la cadena de suministro.