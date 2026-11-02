Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Torres & Sáez, histórica empresa de A Coruña, aumenta sus ventas y supera los 37 millones de euros

El beneficio neto de la compañía subió un 22,58%, tras sumar 369.727 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/11/2026 17:39
Nave de Torres & Sáez ubicada en Pocomaco, en A Coruña
Nave de Torres & Sáez ubicada en Pocomaco, en A Coruña
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Torres & Sáez es un histórico grupo empresarial que tiene su sede central en A Coruña. Fue constituido oficialmente en 1894 y está especializado en los suministros industriales y en los productos siderúrgicos. Ya 132 años después, mantiene un balance económico positivo. 

A través de la sociedad mercantil Almacenes Torres y Sáez (cabecera de este entramado empresarial), ha presentado sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, en las que registró unas ventas de 37,42 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5,6%, en comparación con los 35,43 millones de euros alcanzados durante 2024.

El presidente de Torres & Sáez, Enrique Sáez, en la central de la empresa en Pocomaco

Enrique Sáez, de Torres & Sáez: “Nosotros ya no somos una empresa familiar, sino profesional”

Más información

Las ganancias de la compañía también se comportaron de forma positiva. Logró incrementarlas en un 22,58%, al contabilizar 369.727 euros, superando a los 301.619 euros contabilizados en el ejercicio anterior. Esta mejora en las cifras económicas de Torres & Sáez se produce a pesar de un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre y la volatilidad en los costes.

Las oficinas centrales de este grupo empresarial se ubican en el polígono de Pocomaco, en las afueras de A Coruña. Además, cuenta con otras instalaciones distribuidas en el resto de España. En concreto, en Lugo, O Porriño y Barcelona. Está especializado en proveer acero, herramientas y seguridad laboral para el sector industrial.

Los ingresos del grupo, canalizados a través de Almacenes Torres & Sáez, llegan a través de dos vías diferentes: la propia Torres & Sáez (con actividad de comercio de metales y minerales metálicos, ferretería, fontanería y calefacción) y Prof-Plaza (dedicada a operaciones inmobiliarias).

Incertidumbre

El informe de gestión recoge que el aumento de la facturación se sustenta “principalmente” en la consolidación del área de “suministro industrial”, cuya mayor aportación ha tenido “un impacto positivo”.

La rama de productos siderúrgicos se ha visto afectada por la “elevada volatilidad de los precios” a lo largo del ejercicio de 2025, si bien en los últimos meses de este, se observó “un cambio de tendencia hacia una senda alcista”, según recoge este documento. Además, se señala que el entorno macroeconómico y geopolítico ha estado marcado por “ciertos factores de incertidumbre” que han afectado a la cadena de suministro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Colección denim en La Esquina de Pull&Bear

La nueva colección de La Esquina de Pull&Bear apuesta todo al denim
Lucía Crujeiras
Nave de Torres & Sáez ubicada en Pocomaco, en A Coruña

Torres & Sáez, histórica empresa de A Coruña, aumenta sus ventas y supera los 37 millones de euros
Iván Aguiar
Inés Rey supervisa las obras de la plaza José María Hernansáez

De 'leira park' a la plaza deseo de O Castrillón: avanzan las obras en José María Hernánsaez
Lara Fernández
Vistas del Hospital de Oza

El Hospital de A Coruña tendrá una unidad de cuidados paliativos pediátricos
Europa Press