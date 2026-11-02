Seis de cada diez pisos en alquiler  en A Coruña son de temporada y la mitad rebasa los mil euros 

Vista del parque residencial de A Coruña German Barreiros

Hace meses que el alquiler de temporada pasó de ser algo puntual a convertirse en la modalidad que devora al arrendamiento de larga estancia. El nuevo ‘mordisco’ es el más preocupante hasta le fecha en A Coruña: seis de cada diez pisos ofertados permiten su uso durante un periodo de tiempo concreto, relegando la vivienda a largo plazo a un segundo plano.

La ciudad cuenta a día de hoy con 239 pisos viviendas disponibles en alquiler, mínimo histórico. Una cifra ya lejana a las 300 de hace tan solo medio mes. Pero casi el 60% (138) de todos esos inmuebles que se ofrecen en el portal inmobiliario Idealista son de alquiler de temporada. O lo que es lo mismo, propietarios que limitan su uso a unos meses, normalmente de septiembre a mayo o junio, y que en general son destinadas a estudiantes o profesores que solo buscan un hogar durante el curso escolar.

Las causas pueden ser varias. Si bien la zona tensionada limita los precios del alquiler habitual, el arrendamiento temporal elude dicho tope, al no estar regulado por las mismas restricciones de incremento. Esto puede ser usado para lograr mayor rentabilidad. También, el vaivén regulatorio. El Congreso tumbó, a principios de octubre, los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Este respondió con dos nuevas normas, que todavía están pendientes de ser convalidadas por la Diputación Permanente, un marco que ha generado incertidumbre en los arrendadores.

Los decretos pendientes de convalidación definitiva limitan los alquileres temporales, al ser necesario incluir de forma expresa en el contrato la causa que justifique dicha temporalidad. Tampoco podrán exceder los doce meses y, en caso de hacerlo, se pasaría a considerar vivienda de alquiler convencional.

Esta modalidad con límite de duración cobra mayor protagonismo en Monte Alto, con 34 inmuebles

En A Coruña, dentro de esta amplia oferta de arrendamiento de ‘corto plazo’, los precios no son aptos para todos. La mitad de los 138 disponibles en Idealista rebasan los mil euros, siendo seis de ellos ‘mileuristas’. En casos puntuales las rentas que se piden por estos pisos alcanzan una horquilla que va de los 2.000 a los 3.000 euros al mes, sin contar fianza y gastos.

Como los contratos suelen terminar en mayo o junio, algunos propietarios aprovechan el verano para destinar estas viviendas al alquiler vacacional durante los meses de junio y agosto. Una de las principales diferencias entre un piso de alquiler de temporada y una Vivienda de Uso Turístico (VUT) es el tiempo de contrato. El primero debe durar, como mínimo, un mes y un día, explican expertos consultados. Una VUT, por su parte, está disponible para estancias cortas.

La vivienda de uso turístico, como su nombre indica, tiene finalidad vacacional o recreativa y debe cumplir con los requisitos que marca la ley autonómica –tener licencia, registro y estándares de calidad– y, en el caso de A Coruña, con la normativa municipal, que limita las VUT a primeras plantas, bajos o edificios enteros.

Barrios y precios

En los diferentes barrios de la ciudad, la ‘salud’ de la vivienda es diferente. El alquiler de temporada cobra mayor protagonismo en Monte Alto, con 34 de los 138 pisos ofertados bajo esta modalidad contractual. Aquí los precios oscilan entre los 570 y los 1.900 euros al mes. En segunda posición, dos barrios: Ciudad Vieja-Centro y Ensanche Juan Flórez, ambos con 18 viviendas de arrendamiento temporal. En el primero, la renta mensual va de los 700 a los 1.800 euros; y en el segundo, de 800 a 2.200.

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Trece pisos bajo el régimen de la temporalidad tiene Os Castros-O Castrillón, donde la renta mensual va de los 600 a los 1.400 euros. Con once cada uno, Os Mallos y Someso-Matogrande. El primero presenta el precio más alto por un alquiler, al ofertarse un chalet por 3.000 euros al mes. El coste mínimo es de 785 euros. En el segundo, por su parte, las rentas oscilan entre los 700 y los 1.800 euros.

Con una cantidad más residual, O Ventorrillo cuenta con ocho inmuebles de este tipo, con precios de entre 560 y 1.225 euros; Riazor-Visma, con siete, de 900 a 2.000; Cuatro Caminos, con cinco, de 790 a 1.600; Mesoiro y Sagrada Familia, ambos con cuatro pisos temporales, tienen precios que van de los 690 a los 1.500, en el primer caso, y de 900 a 1.100 en el segundo. Los Rosales, con tres a precios de entre 720 a 1.050, y Vioño y Eirís, con una vivienda en cada uno de estos barrios, completan la lista. En estos últimos, las rentas mensuales son de 480 y 750 euros respectivamente. El único barrio que no cuenta con pisos de alquiler temporal es Elviña.

Por el contrario, si la búsqueda se filtra por arrendamiento habitual, el que buscan las familias, la cifra es de 101 pisos, con precios de entre 498 y 3.000 euros. Más de la mitad de los pisos disponibles, 61, cuestan mil euros o más.

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En este sentido, la zona de A Coruña con más vivienda convencional es el Ensanche-Juan Flórez, con 26. Le siguen, ambos con dieciséis, la Ciudad Vieja-Centro y Monte Alto. A partir de ahí la oferta cae a nueve en Someso-Matogrande; siete en Cuatro Caminos; seis en Eirís; cuatro en Os Mallos y Os Castros; tres en Elviña-A Zapateira y Riazor-Visma; dos en el Agra do Orzán, Los Rosales y la Sagrada Familia; y uno en Vioño. Mesoiro, por su parte, no tiene ninguna vivienda ofertada en alquiler en el portal Idealista.

La competencia

A todo ello hay que sumar las batallas entre pretendientes a inquilinos para lograr un contrato de alquiler. La escasa oferta provoca verdaderos combates, y es que, según un informe del portal inmobiliario, la competencia por una misma vivienda en régimen de arrendamiento habitual ha crecido un 596% en ocho años. Esto se traduce en 46 personas interesadas en un mismo inmueble a la vez, cuando en 2018 eran siete.

A Coruña destaca porque, de la larga lista de Idealista, solo nueve capitales son zonas de mercado residencial tensionado, como es el caso de la ciudad. Ocho de las nueve que recoge este estudio han visto crecer la competencia más de un 500% desde 2018: Lleida (3.036%), Tarragona (1.899%), Girona (827%), Bilbao (740%), Barcelona (714%), Vitoria (680%), A Coruña (596%) y Pamplona (569%).

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La disputa entre familias por cada anuncio ha crecido de forma generalizada, y lo ha hecho con especial intensidad en ciudades medianas y pequeñas. En ocho capitales de provincia el número de interesados por vivienda ha aumentado más de un 1.000% desde 2018, destacando Lleida (3.036%), Tarragona (1.899%), Guadalajara (1.629%), y Burgos (1.391%). l