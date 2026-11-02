Scorpions volverá a A Coruña en 2027

Los miembros de Scorpions, durante un concierto EFE

La mítica banda alemana de rock Scorpions volverá a tocar en A Coruña cuatro años después de su éxito en el muelle de Batería. El grupo estará en concierto en el Coliseum el 2 de mayo de 2027.

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En julio de 2023, y dentro de su gira mundial 'Rock Believer World Tour', Scorpions deleitó a más de 12.000 personas con el sonido que lleva décadas colocándolos en lo más alto de la música rock. Entonces fue en el marco de las citas del festival Coruña Sounds y con el puerto de herculino como escenario.

En 2027, algo menos de cuatro años después, la banda germana estará de nuevo en la ciudad, pero lo hará tocando en el Coliseum, en una cita prevista para el 2 de mayo.

En los últimos meses Scorpions ha estado tocando en unos eventos especiales en Las Vegas, en concreto en el PH Live at Planet Hollywood, dentro de una programación especial bajo el nombre 'Over 60 years of Scorpions', y el pasado 30 de octubre se estrenó la película 'Wind of change', que narra los inicios y el desarrollo de la banda.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 6 de noviembre, a partir de las 11.00 horas a través de la plataforma Route Resurrection y de Enterticket.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la relevancia de la cita para la ciudad. "La llegada de Scorpions supone una nueva demostración de la capacidad de A Coruña para atraer a grandes nombres de la música internacional. Estamos hablando de una banda histórica, reconocida en todo el mundo y con varias generaciones de seguidores, que volverá a convertir el Coliseum en punto de encuentro para miles de personas de Galicia y otros territorios", afirmó. A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, destacou a relevancia da cita para a cidade.

La regidora también señaló que la celebración del concierto es resultado de la apuesta municipal por consolidar la ciudad como uno de los principales polos culturales y de eventos del noroeste estatal: "Este tipo de eventos tienen un importante impacto cultural, turístico y económico, además de contribuir a proyectar la imagen de la ciudad más allá de nuestras fronteras.

As entradas para o concerto sairán á venda o venres 6 de novembro ás 11.00 horas a través

Scorpions en concierto en A Coruña

Porque la de A Coruña será una de las cuatro únicas citas de Scorpions en España, ya que dentro de su nueva gira 'Love, Peace & Rock’n’Roll – World Tour 2027', la banda actuará el 29 de abril en Barcelona, el 5 de mayo en Bilbao y el 8 de mayo en Madrid, lo que sitúa al Coliseum de A Coruña entre uno de los cuatro recintos de referencia que volverán a recibir algunos de los himnos más inmortales del rock.

Tras el enorme éxito internacional de su gira de 60 aniversario, '60th Anniversary – Coming Home', Scorpions seguirá recorriendo el mundo en 2027 con cerca de tres docenas de conciertos repartidos por tres continentes. Europa volverá a ser uno de los grandes epicentros de la gira y España tendrá un papel protagonista con cuatro fechas excepcionales, señalan desde la organziación.

Bajo el lema “Love, Peace & Rock’n’Roll”, la banda reafirma todo aquello que la ha convertido en una institución del rock: grandes canciones, guitarras gigantes, una colección de himnos que atraviesa generaciones y una conexión con el público que permanece intacta después de más de 60 años de carrera.

Canciones como 'Rock You Like a Hurricane', 'Still Loving You', 'Send Me an Angel', 'Big City Nights' o la eterna 'Wind of Change' forman parte del ADN de millones de aficionados alrededor del planeta. Y en 2027 volverán a sonar en España.

Scorpions es la banda de rock de origen alemán con mayor éxito internacional de la historia. Desde su fundación por Rudolf Schenker en 1965, el grupo ha vendido más de 120 millones de discos y ha actuado en todos los continentes. Su trayectoria está marcada por algunos de los capítulos más impresionantes de la historia del rock. Participaron en la primera edición de Rock in Rio, ante un evento que congregó a 1,3 millones de espectadores; fueron la primera y única banda alemana en llenar tres veces consecutivas el Madison Square Garden de Nueva York; y en 1988 se convirtieron en la primera banda occidental en ofrecer diez conciertos consecutivos con entradas agotadas en Leningrado, actual San Petersburgo. Un año después serían también protagonistas del histórico Moscow Music Peace Festival.

A lo largo de su carrera, Scorpions ha publicado más de dos docenas de álbumes de estudio y directos y acumula decenas de certificaciones de oro y platino en todo el mundo, incluyendo diez discos de platino en Estados Unidos, trece discos de oro en Francia y nueve oros y cuatro platinos en Alemania.

En total, la banda ha recibido 58 discos de platino y 67 discos de oro a nivel internacional. Su impacto trasciende incluso la música. Existe un whisky Scorpions, una cerveza Scorpions, un sello postal dedicado a la banda y hasta una calle de Scorpions en Madrid. Los Ángeles celebra cada 6 de octubre el “Scorpions Day”, y entre sus innumerables reconocimientos figuran un World Music Award, un ECHO Lifetime Achievement Award, una estrella en el Hollywood RockWalk y su entrada en el Heavy Metal Hall of Fame.

La banda ostenta además algunos hitos extraordinarios, como haber actuado ante 40.000 personas en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia, situado a 3.636 metros de altitud. También ha actuado en varias ocasiones en Manaos, en plena selva amazónica, incluyendo conciertos vinculados a Greenpeace.