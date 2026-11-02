Pull&Bear anuncia su regreso a la plaza de Lugo: ¿convivirá con La Esquina? 

Pull&Bear en la plaza de Lugo Carlota Blanco

La tienda de Pull&Bear en la plaza de Lugo ya anuncia su regreso. Con una valla roja que cubre todo el escaparate del local del centro de A Coruña, la firma de Inditex adelanta que pronto estará "de volta na praza". La reforma de su interior, a punto de finalizar (los operarios calculan que la reapertura será, si nada lo impide, el día 12), comenzó el pasado mes de agosto, al mismo tiempo que inauguró La Esquina de Pull&Bear, en el número 1 de Rosalía de Castro.

La estética del establecimiento de la plaza de Lugo se adaptará a un nuevo concepto, que seguirá la línea de tiendas como la de Manchester, la primera en contar con un concepto comercial que marca el tono para futuras aperturas y al que ya se han ido adaptando establecimientos de todo el mundo este último año.

Con el regreso de la tienda al centro de A Coruña, Pull&Bear podría convivir periodo corto de tiempo con su tienda temporal de La Esquina, que cada semana triunfa con sus nuevas colecciones.