Pedro Feijoo | “Las brujas son puro pragmatismo, el médico de quien no tenía médico”

Pedro Feijoo Salvador Sas. EFE

Pedro Feijoo vuelve a echar mano del inspector Mateo Romano para llevárselo, en esta ocasión, a su lugar de origen, la Ribeira Sacra, y reencontrarse con un pasado y una historia no demasiado agradables. El autor vigués acaba de publicar su nueva novela (‘La buena muerte’, en castellano; ‘A boa morte’, en gallego), en la que afronta una antigua costumbre, la de dar la buena muerte. El día 10 la presenta en la Librería Lume.

Ha convertido la Ribeira Sacra en un personaje más de la novela.

Sí, cuando busco, le doy muchísimas vueltas a la historia que voy a contar antes de decidirme a contarla. Al fin y al cabo, una vez que decides que es la siguiente novela, lo que estás decidiendo es a qué le vas a dedicar pues a lo mejor dos años de tu vida. Yo escojo mucho el lugar. Son espacios que, además, cuando le das tantas vueltas a esas decisiones, tienen que tener peso y valer la pena. Que estas mujeres se vieran en la necesidad de hacer todo lo que hacían venía dado, en buena medida, por la dificultad del espacio. Si esta historia fuese en un lugar más accesible, se habría podido solucionar de otra manera, pero es que ahí la geografía condiciona mucho la historia. No es que sea solo un personaje más, es que en buena medida es la historia en sí misma.

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Ha habido mucha documentación. Se fue a vivir allí. Cuando le cuentan lo de la buena muerte, ¿cómo lo recibe? ¿Como Mateo, con escepticismo, o volcándose desde el primer momento?

Como ya llevo unas cuantas historias (sonríe) y en el fondo es mi manera de trabajar de siempre, antes de contarte a ti, como lector, ninguna historia, siempre me preocupo de documentarme bien, de estar seguro de lo que voy a contar. Porque, al fin y al cabo, hostia... me vas a dar tu tiempo. Si me vas a ofrecer algo tan valioso como tu tiempo, mi responsabilidad es hacer todo lo posible para que lo merezca. Llevo tanto tiempo documentándome que ya estoy acostumbrado y por difícil de asumir que sea la historia, lo más probable es que sea cierta y yo, de entrada, te voy a prestar atención. No tengo el escepticismo de Mateo... pero otra cosa es que me lo crea a pies juntillas de buenas a primeras, ni muchísimo menos. Mateo tampoco es tan escéptico, de hecho cuando se va es porque sabe que algo hay.

¿Somos conscientes los gallegos de ese tesoro que tenemos, narrativamente, con las brujas, las meigas...?

En este momento, no. No solo los gallegos, es casi una especie de corriente vital actual. Vamos todos agobiadísimos, cabreadísimos permanentemente, nos dejamos atrapar por esa intención de crispación que nos rodea permanentemente y pensamos que el mundo es nosotros y nuestro alrededor. Es un mal endémico de Occidente (sonríe). En el caso de las brujas, meigas y estas historias, me da la sensación de que hemos polarizado la historia. Hasta hace poco, la bruja era ese ser oscuro, tenebroso, en lo profundo del bosque, bla, bla, bla... Como respuesta a esa deturpación, ha aparecido una corriente bonitista que convierte a las brujas en seres de luz con una sabiduría arcana, solo visible a aquellos con una sensibilidad especial... una polla como una olla (ríe). Las brujas son puro pragmatismo y no hay más. Son los médicos de quien no tenían acceso a un médico. La bruja como tal existía, por supuesto, pero simplemente era eso. Era una necesidad, la ayuda de quien no tenía más a su alcance (parteiras, grimonias...). Pero ya te digo, así baje San Pedro del cielo en un carro alado diciendo lo contrario, tengo un millón de testimonios que te van a decir que era eso (ríe). Lo que nos hemos empeñado en guardar como brujería y conocimiento arcano era puro pragmatismo.

“Hasta hace poco, las meigas eran algo tenebroso, pero hay una corriente bonitista que las convierte en seres de luz”

En la novela habla de la buena muerte y la relaciona con las llamadas ‘acabadoras’ sardas.

Es una figura muy atractiva, narrativamente hablando, porque es una mujer que sale de noche, entra sin que nadie la vea en tu casa para darle la buena muerte a la persona desahuciada para acabar con el sufrimiento. Lo que tenemos en Galicia es nuestra interpretación de una necesidad universal. En este caso, esta familia que me encontré en esta aldea de Sober hacían algo más, no solo daban la buena muerte a quien la pedía, sino que llegado el momento tomaban una decisión y actuaban más allá. Ese nivel de violencia adicional es lo que me hizo relacionar la historia con las ‘acabadoras’ italianas. Pero, en el fondo, hablamos de eutanasias populares socialmente aceptadas y cada espacio, cada geografía, casi cada cultura, tiene su manera de asumirlo, de realizarlo y de afrontar la muerte. Es un tema incómodo, lo sé, y desde el presentismo nos parece una atrocidad, pero todos los pueblos lo han hecho siempre. Por supuesto, con discreción, sin poner un anuncio en la sección de anuncios por palabras (ríe). Pero esto pasaba hasta, como quien dice, ayer por la tarde, que todos podemos tener acceso a una sanidad pública que ahora nos estamos cargando tan alegremente.

A lo largo de la novela aparecen varios personajes con protagonismo. Pero también otros más pequeños. En concreto, casi al principio de la novela hace juez a un tal Ulises Bértolo (abogado y autor de ‘La dama del norte’ o ‘Exitus: la muerte nunca es el final’).

(Ríe). Sí, a ver, somos buenos amigos. Creo que tenemos la suerte de estar viviendo un momento en el que hay una red de cariños entre escritores, libreros, lectores... una comunidad muy chula y creo firmemente que el cariño con cariño se paga. Uli, además de un escritor fantástico, es muy buen amigo y persona. Así que lo convertí en juez (sonríe). Pero te encontrarás también a un par de guardias civiles, la agente Dolores y el cabo Pacheco, que son Loli y Pacheco, de la librería Ideas (A Guarda); o el subinspector Jacobo Veloso, un buen amigo y pareja de Elena Filgueira (‘Vigo de Papel’). Son guiños de cariño a los amigos.

Si lo hiciera otro autor con usted, ¿qué le gustaría ser?

(Ríe). Yo, el malo, malísimo (ríe). Hay gente que quiere que las mates en tus novelas, así que víctima también me parecería maravilloso. Me hace mucha gracia todo esto, así que que me pongan de lo que quieran, lo chulo es justo eso, formar parte de este momento bonito que vivimos. l