Palexco acoge este martes la segunda jornada de 'Bodas con Alma' con un ronqueo de atún, música y nuevas propuestas

Primera jornada del foro ‘Bodas con Alma’ Carlota Blanco

Palexco acogerá este martes, 3 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, la segunda y última jornada de 'Bodas con Alma', el foro impulsado junto al Palacio de la Ópera para conectar a las parejas que están organizando su boda con los profesionales y empresas especializadas en este tipo de celebraciones. Tras la primera cita, celebrada el pasado 27 de octubre en el Palacio de la Ópera, el encuentro continuará con un programa dedicado a la gastronomía, la organización de eventos, la fotografía, la animación musical, los viajes de novios y los nuevos formatos de celebración.

La jornada combinará dos mesas redondas con diferentes propuestas y experiencias en directo, entre las que destacan un showcooking de ronqueo de atún a cargo de ROXO, una actuación musical en directo de un grupo de Pablo Balseiro y el sorteo de un pack de estancia y experiencia enoturística en Cabañas del Bosque, ofrecido por Puxika Travel. El programa se completará con un cóctel networking, que permitirá a las parejas conversar directamente con los especialistas y a las empresas participantes establecer nuevas relaciones profesionales.

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Gastronomía, organización y experiencias que dejan huella

La primera mesa redonda, titulada 'Experiencias que dejan huella: gastronomía, organización y momentos memorables', estará moderada por el comunicador Nico Clouston y contará con la participación de Sebas Wornham, de Atún Roxo; Marta Bello, de Catering Josmaga; y Marta López-Rivadulla, fundadora de El Sofá Amarillo. Durante la conversación se analizará cómo están cambiando las preferencias de las parejas, que buscan celebraciones cada vez más personalizadas y experiencias capaces de sorprender a sus invitados. Los participantes abordarán la evolución de los banquetes, las nuevas propuestas gastronómicas, la importancia de coordinar a los distintos proveedores y las decisiones que conviene tomar antes de contratar los servicios de una boda. También compartirán recomendaciones prácticas para organizar una celebración, optimizar el presupuesto y conseguir que cada detalle responda a la personalidad de los protagonistas.

Fotografía, música, luna de miel y nuevas formas de celebrar

La segunda mesa, bajo el título 'Lo que permanece: fotografía, música, luna de miel y espacios', estará conducida por la periodista Luisa López y reunirá a Miguel Vidal, fotógrafo de Bang Bang You; Fernando Carrasco, de Puxika Travel; Dani Fernández, de DJ Dani Animación Musical; y Celeste Sánchez, de Palexco. Los profesionales analizarán las tendencias que marcarán las bodas de 2027, desde el auge de la fotografía natural y las lunas de miel diseñadas a medida hasta la personalización de las fiestas y las posibilidades que ofrecen los espacios urbanos para celebrar enlaces.

La conversación permitirá también resolver algunas de las dudas más habituales de las parejas: qué aspectos valorar al contratar un fotógrafo, con cuánta antelación organizar el viaje de novios, cómo conseguir que la música conecte con invitados de diferentes generaciones o qué ventajas tienen las bodas celebradas fuera de la temporada tradicional.

Experiencias en directo y oportunidades para el sector nupcial

Además de las conversaciones con los especialistas, 'Bodas con Alma' ofrecerá diferentes experiencias para mostrar algunas de las propuestas que pueden incorporarse a una celebración. Entre ellas destaca el ronqueo de atún en directo de la mano de ROXO, una demostración gastronómica que permitirá conocer de cerca una experiencia cada vez más presente en los eventos. La música en vivo contribuirá a crear el ambiente de la jornada, que contará también con el sorteo de una estancia acompañada de una experiencia enoturística en Cabañas del Bosque, ofrecida por Puxika Travel. El foro mantiene así su doble objetivo: facilitar a quienes están preparando su boda el contacto con profesionales de diferentes especialidades y ofrecer a las empresas del sector nupcial de A Coruña un espacio para dar a conocer sus servicios, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades de negocio.

La jornada finalizará con un cóctel networking en el que asistentes y profesionales podrán intercambiar impresiones, resolver dudas y explorar posibles colaboraciones. Con esta segunda cita, Palexco y el Palacio de la Ópera cerrarán la primera edición de 'Bodas con Alma', una iniciativa que apuesta por un formato cercano y participativo para poner en contacto a los profesionales del sector con las parejas que preparan su celebración.