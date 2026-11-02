La nueva colección de La Esquina de Pull&Bear apuesta todo al denim

Una mujer entra en La Esquina de Pull&Bear Carlota Blanco

Como ya es costumbre, cada semana La Esquina de Pull&Bear en A Coruña estrena una nueva colección cápsula donde son habituales las referencias a la ciudad. Esta vez toca el turno del denim, que ha invadido la tienda con prendas vaqueras de todo tipo, aunque sorprende que esta vez no se encuentra ninguna alusión específica al orgullo y el estilo coruñés.

Y es que la tienda efímera de Rosalía de Castro tenía la costumbre de llenar las prendas con mensajes que exalzaban la ciudad, desde incluir las coordenadas 15004 en sus camisetas a estampar frases como "I'm Coruñesa", "De aquí non marcho", "Son de aquí" o "Alma galega". Triufaba también la ropa con los clásicos "buah neno", "se chove que chova" o "marcho que teño que marchar" y eran muchos los clientes que se agolpaban en las puertas y formaban largas colas para hacerse con cualquier vestimenta con referencias 'koruñas'.

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Pese a que no se incluyen -al menos de momento- en la colección de esta semana, fueron varios los curiosos que se acercaron este lunes a La Esquina para ojear la nueva línea de esta semana, que se centra en el vaquero.

Colección denim en La Esquina de Pull&Bear Carlota Blanco

Con todo tipo de tonos, la prenda estrella de esta colección son los 'jeans', que se presentan en varias formas en tendencia, como 'balloon', 'barrel', 'baggy' o 'wide leg', aunque hay opciones para todos los gustos.

Y no sólo se venden los tonos más clásicos, sino que se pueden encontrar también otras opciones en marrón, beige o con un toque más verdoso. Se unen a los clásicos blancos o negros y toda la tonalidad de azules, de los más oscuros a los más claros, también disponibles en 'jorts' o faldas.

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Además de los pantalones, hay disponibles otras prendas para hacerse con un 'total look' vaquero, con varias presentaciones de chaquetas, blusas y tops para combinar.

Colección denim en La Esquina de Pull&Bear Carlota Blanco

En la web, también se puede localizar esta colección cápsula, con algunos diseños exclusivos solo para los compradores por esta vía.