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A Coruña

La castaña de los Gallego resiste al tiempo en A Coruña durante más de seis décadas

La falta de lluvia no disuade a los clientes pero afecta a la calidad y a la cantidad del producto

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
02/11/2026 19:38
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Sergio y Gonzalo, padre e hijo, con su puesto de venta de castañas
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A pesar de las temperaturas y de los días soleados de las últimas semanas, la gente no ha dejado de acercarse a comprar. Sin embargo, el tiempo ha afectado a la disponibilidad del producto. "Al no llover nada, no hay mucha cantidad de castaña ni mucha calidad, y el problema es ese. Sí hay más gente por la calle, pero creo que la temporada va a ser corta", comenta Gonzalo.

La materia prima la consiguen a través de diversos proveedores, principalmente de O Bierzo, aunque también recurren a otras zonas, como Ourense. La procedencia varía cada año en función de dónde haya una mayor producción.

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Aunque existen varios puestos de castañas en A Coruña, como el de la plaza de Lugo, donde se forman largas colas de clientes, esta tradición no se mantiene en todas las zonas. Gonzalo explica qué considera fundamental para evitar que estas costumbres desaparezcan: "Las tradiciones van a depender siempre de las generaciones". También destaca la importancia del apoyo institucional y de que se faciliten las condiciones para mantener estos negocios. "Muchas veces ponen más trabas que beneficios".

Sergio Gallego lleva más de 60 años dedicado a este negocio. Desde hace aproximadamente quince años cuenta con la compañía de su hijo. "Es eventual, cuando tiene ganas de trabajar viene y cuando no no", bromea el padre.

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Las castañas que venden, que compran a distintos proveedores gallegos
Quintana

Sus cucuruchos, que venden a 2, 3, 5 y 10 euros, dependiendo del tamaño, no solo les permiten mantener el negocio, sino que también les convierten en protagonistas de numerosas historias y vivencias. Aunque no se atreven a destacar ninguna anécdota reciente, reconocen que a lo largo de todos estos años han vivido situaciones de lo más variadas.

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Cuando el frío da paso al calor y llega el verano, los Gallego sustituyen las castañas por los helados. La heladería 'Helados La Ibi', situada en la avenida de Montoto, también pertenece a la familia y constituye otra de sus fuentes de ingresos. Además, cuentan con dos furgones de helados, por lo que, como explica Gonzalo, "vamos compaginando un poco el helado con la castaña".

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Sergio Gallego lleva 63 años vendiendo castañas
Quitana
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