Coruña Insólita | La calle que debe su nombre a una gran tragedia ferroviaria del siglo XX

La locomotora y varios vagones del Expreso 702, sobre el terraplén Revista Ilustració Catalana

La reciente tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) ha conmocionado por completo a todos los españoles. Más si cabe después de que, apenas nueve meses antes, otro accidente de ferrocarril en la misma línea de alta velocidad –en este caso en Adamuz, Córdoba– también dejó varias decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos. Si bien es difícil encontrar una explicación de cómo en 2026 pueden llegar a producirse dos sucesos de este calibre en menos de un año, antiguamente, por desgracia, era algo mucho más recurrente. Y es que, desde la llegada del ferrocarril a España, en 1837, han sido muchas las catástrofes ferroviarias que acabaron con la vida de personas.

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El 25 de noviembre de 1907 se produjo una de las más mortíferos de la época. Durante aquella mañana, el viaducto que cruzaba la riera de Riudecanyes, entre los términos municipales de Montroig y Cambrils (Tarragona), se hundió por completo al paso del Expreso 702, que recorría la línea Barcelona-Valencia, ocasionando un balance de 22 muertos y 49 heridos. Los coches más perjudicados y que ocasionarían más víctimas mortales fueron los dos de primera clase, que iban en la parte delantera del convoy, y en los cuales murieron algunas de las personalidades del mundo empresarial más importantes del momento. Entre ellos, Amalia Caridad, una mujer coruñesa que disfrutaba de su luna de miel con su marido, José Dobaño, natural de la localidad pontevedresa de Cuntis. Una vez se produjo el incidente, los vecinos de sendos municipios acudieron rápidamente al lugar para ayudar a las víctimas.

Dos personas pasean, ayer, por la calle Montroig de A Coruña German Barreiros

Aquel comportamiento ejemplar de la gente fue el que tuvo en cuenta el entonces alcalde de A Coruña, Juan Sánchez Anido, para aprobar en pleno, apenas dos semanas después del accidente, el nombramiento de la calle Montroig, que aún convive hoy en la ciudad entre Orillamar y As Atochas.

La historia

Fue un día como estos en los que la gente acude en masa a los cementerios para honrar a sus seres queridos, pero de hace quince años, cuando Antonio Pena Abal, profesor de francés en el instituto de Barro (Pontevedra), descubrió en su pueblo natal, Cuntis, una lápida que le llamó la atención. En ese panteón, “cercano ao da miña familia”, relata, estaban enterrados José Dobaño Gómez y su esposa, Amalia Caridad, “fallecidos en la catástrofe de Riudecañas, en la provincia de Tarragona, a los 42 y 29 años de edad”, según se puede leer en la lápida. Aquello fue el inicio de una larga investigación en hemerotecas y archivos eclesiásticos hasta conocer la vida de esta pareja gallega que falleció en una de las catástrofes ferroviarias más sonadas de la época y que daría nombre a una calle de la urbe herculina.

Según explica Pena, José Dobaño y Amalia Caridad se conocen en el “afamado comercio” La Villa de París (actual Cine París), en la calle Real coruñesa. Dobaño se fue muy joven a La Habana (Cuba) en busca de su padre, que había emigrado previamente, y también acuciado por las circunstancias de hambre y escasez de recursos que se vivían en el momento. Mientras no encontró a su padre, que “tardou bastante tempo”, trabajó de botones en el Hotel Florida, uno de los más céntricos de la capital cubana. Allí progresa y se gana el favor de la dueña del establecimiento, “unha tal doña Pepita”, que, al final de sus días decide venderle el negocio a Dobaño.

No obstante, Dobaño nunca se olvidó de su familia en Galicia. De hecho, durante esa época, eran frecuentes los viajes a Cuntis, los cuales aprovechaba para venir cargado de azúcar y licores que aquí vendía para luego regresar cargado de especias. En uno de sus viajes en los que, como tantos otros, el barco atracaba en A Coruña, “chega resfriado” y, en busca de pañuelos, decide entrar en el establecimiento de la calle Real. Allí le atiende Amalia Caridad, que ya era viuda de Matías Cónsul, con quien había tenido dos hijos también fallecidos. A pesar de que entonces ella mantenía una relación amorosa con otro empleado del local, cuando José Dobaño entró en la tienda “o flechazo foi tan grande que en pouco tempo decidiron casar”.

Amalia Caridad y José Dobaño, en 1907 antonio pena abal

Ellos deciden contraer matrimonio el 29 de septiembre de 1907 en la parroquia de Santa Eulalia de Cañás, de donde era el padre de la novia, en lugar de hacerlo en la parroquia de San Nicolás, que era la que le correspondía al residir en la calle del Orzán. Esta decisión, según incide Pena, se tomó para “evitar faladurías da xente da Coruña”. Además, la prensa de entonces, según Pena, ya alimentaba esa polémica. “Un día cuando la novia todavía lo era, se probaba vestidos y joyas regaladas por su futuro esposo y cuyo valor se hace ascender a 40.000 pesetas, exclamó en un transporte de entusiasmo: ‘Es imposible que yo disfrute todo esto’”, se podía leer en la prensa de la época.

Luna de miel

Después del casamiento, ellos viajaron a Cuntis para que la coruñesa conociese a la familia de su marido. Desde allí, emprendieron un viaje de novios en el que recorrerían varias ciudades españolas como Vigo, Sevilla o Madrid, pero también extranjeras como Lisboa o París. En su trayecto de vuelta en tren, las vías hacia Santiago “estaban interceptadas” y, “como présa non tiñan”, prosiguieron hasta Valencia. Es en Barcelona cuando cogen el expreso 702 y, a los pocos minutos de su salida, se vino abajo el puente que cruzaba el río Riudecanyes. “Foi o primeiro gran desastre ferroviario de Cataluña. Foi moi mediático pola xente que morreu, da alta sociedade, pero tamén porque había moito tempo que nas Cortes se estaba debatindo o estado da ponte, que xa había anos que ameazaba ruina. Ao final botáronlle a culpa ao maquinista, que tamén morreu, e desta forma, a compañía de tren librouse de pagar indemnizacións”.

La pareja gallega no llegó a tener descendencia, aunque la edad de ambos, sobre todo en aquella época, ya fue algo que sorprendió al profesor en Barro cuando comenzó a investigar sobre esta historia. Si bien actualmente se encuentran enterrados en el municipio de Cuntis, “seguramente primeiro enterráronse alí (en Tarragona) e despois, pasado o tempo pertinente, traerían as cinzas aquí. Daquela non era moi sinxelo traer a un difunto”, sentencia el profesor cuntiense. La tragedia en la que murieron quedó fijada en el recuerdo y en el callejero coruñés.

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