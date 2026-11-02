Miles de coruñeses compraron a lo largo del día flores a la puerta de San Amaro para colocarlas en las tumbas Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, miles de coruñeses acudieron un año más en el día de Todos los Santos a los cementerios de la ciudad para rendir culto a la memoria de los muertos; hace 50 años, en 1976 se publicó una edición bilingüe de la obra “Historia de La Coruña”; hace 75 años, en 1976, el Día de Todos los Santos congregó a numerosos coruñeses en los cementerios de la ciudad y hace 100 años, en 1926, las flores fueron las protagonistas del campo santo. coruñés.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de noviembre de 2001 Archivo El iIdeal Gallego

Hace 25 años | Los coruñeses renuevan el rito anual de honrar a los difuntos

Miles de coruñeses se acercaron a los camposantos en recuerdo de sus seres queridos. El acto más multitudinario se celebró en San Amaro, donde Francisco Vázquez presidió la tradicional ofrenda floral, con un recorrido por el cementerio más antiguo de A Coruña con parada obligatoria en las tumbas de los alcaldes Casás, Alfonso Molina y Suárez Ferrín.

Por otro lado, Sada recuperó parte de su tradición. Las mujeres elaboraron divertidos collares, conocidos popularmente como zonchos, y los peques salieron a la calle para ofrecer las castañas a los vecinos que se encontraban en su paseo. Eso sí, para poder salvar sus almas, totalmente prohibido comérselas. Aunque es una fiesta abierta a todo el mundo, los niños son los auténticos protagonistas del día.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Publicación de una “Historia de La Coruña”, en edición bilingüe

Una “Historia de La Coruña”, para alumnos de EGB, escrita por el profesor don Juan Martínez Villar, ha sido pubilcada, en edición bilingüe, en esta capital, con subvención del Banco Pastor, con intención de distribuirla gratuitamente entre los colegios coruñeses. Una primera edición de esta obra había sido hecha a ciclostil, subvencionada por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Calasanz, donde el autor es prefecto de la primera etapa de EGB. Ante la buena acogida que mereció esta edición, su autor se ha decidido a hacer esta segunda edición, hecha con mejores medios técnicos, y abundancia de ilustraciones.

La versión gallega ha sido hecha por María del Carmen Aneiros López; los dibujos son obra de María Pilar Olano.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Gran afluencia de público en el cementerio por Todos los Santos

Se conmemoró en nuestra ciudad el día de todos los Santos. Al igual que en años anteriores, un gran contingente se trasladó desde las primeras horas de la mañana al cementerio general con el fin de rendir tributo a los muertos que reposan en nuestra necrópolis.

A media mañana, el Alcalde de la ciudad señor Molina Brandao, acompañado de los tenientes de alcalde señores del Río, Vizcaíno y romeros depositaron una corona de flores ante la Cruz de los Olvidados, rezando el capellán del cementerio don Jesús Castro Maseda varios responsos.

También fueron depositadas flores en las sepulturas de los caídos en nuestra Cruzada y de las personalidades ilustres cuyos restos reposan en nuestro cementerio.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El campo santo de la ciudad cubierto de flores el Día de Difuntos

Siguiendo la tradicional costumbre se efectuó la visita al Cementerio. No obstante lo desapacible del tiempo, fue numerosísima la concurrencia que acudió a la necrópolis, a rendir tributo de afecto y recordación a los seres queridos cuñas cenizas están allí.

El sagrado lugar ofrecía el aspecto de un hermoso vergel, por la multitud de flores que cubrían las sepulturas. La cruz de los olvidados se alza en la carretera central del segundo departamento hallábase artísticamente adornada en su base, con plantas y guirnaldas; y de los brazos pendían hermosas coronas dedicadas por el Ayuntamiento.

La mayoría de los niños estaban adornados con coronas y muchos de ellos iluminados. Lo mismo ocurría con los panteones.