Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fundación Salma e Viñetas desde o Atlántico gañadores dos premios Cogave 2026 

A saúde mental e a promoción da banda deseñada e a cultura gráfica serán recoñecidas nesta edición dos galardóns que distinguen o compromiso social e comunitario en Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/11/2026 20:14
La Fundación Salma ha organizado, este domingo, en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias
La Fundación Salma ha organizado en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde a Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana anunciamos os nosos galardoados dos Premios Cogave 2026, unha distinción que recoñece cada ano o labor de persoas e entidades que contribúen a mellorar a sociedade galega a través do seu compromiso co ben común, a participación cidadá e o desenvolvemento comunitario. 

Cada unha das federacións que integran a Confederación entrega os seus propios premios e, ademais, concédense outros dous recoñecementos de ámbito galego de maneira conxunta, en nome de toda a Cogave.

Nesta edición, o premio da Federación coruñesa será concedido á Fundación Salma, en recoñecemento ao seu destacado traballo no ámbito da saúde mental, desenvolvendo iniciativas orientadas á atención, acompañamento e inclusión das persoas con problemas de saúde mental e das súas familias. A Federación quere poñer en valor unha traxectoria marcada pola defensa da dignidade, os dereitos e as consideración normativas e xurídicas dun colectivo que continúa afrontando importantes desafíos e situacións de estigmatización.

Varias familias vuelan sus cometas en la Torre de Hércules

Cometas en el cielo de A Coruña por la salud mental: "Hay padres dispuestos a vender sus casas para ayudar a sus hijos"

Más información

O segundo recoñecemento recaerá en Viñetas desde o Atlántico, un dos eventos culturais máis emblemáticos da Coruña, que no ano 2027 celebrará a súa treinteava edición. A Federación destaca a súa extraordinaria contribución á difusión da banda deseñada, á democratización da cultura e á proxección da cidade como referente cultural, converténdose ao longo de tres décadas nun punto de encontro para xeracións de lectores, autores e creadoras.

Manel Cráneo, no seu estudo

Manel Cráneo | “O cómic pode ser unha ferramenta de transformación social”

Más información

Ambos recoñecementos representan valores fundamentais para o movemento veciñal: por unha banda, a solidariedade, a inclusión e o coidado das persoas; e pola outra, a promoción da cultura como ferramenta de cohesión social, pensamento crítico e construción de comunidade

A Fundación Salma e Viñetas desde o Atlántico constitúen exemplos de como o compromiso coa sociedade pode transformar realidades e contribuír a construír unha cidadanía máis libre, participativa e cohesionada. Estes premios son tamén unha forma de agradecer o seu traballo, o feito e o que está por facer, así como a súa achega ao conxunto da sociedade galega.

A entrega dos Premios Cogave 2026 reunirá representantes do movemento veciñal, das institucións e da sociedade civil nun acto que servirá para reivindicar o papel das entidades sociais e culturais na construción dunha sociedade máis xusta, inclusiva e participativa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

La Fundación Salma ha organizado, este domingo, en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias

Fundación Salma e Viñetas desde o Atlántico gañadores dos premios Cogave 2026
Redacción
quintana. castaÃ±eros de la calle real

La castaña de los Gallego resiste al tiempo en A Coruña durante más de seis décadas
Laura Rodríguez
estacion de buses y paradas

Esto es todo lo que tienes que saber para usar la nueva estación de autobuses de A Coruña
Dani Sánchez
Nave de Torres & Sáez ubicada en Pocomaco, en A Coruña

Torres & Sáez, histórica empresa de A Coruña, aumenta sus ventas y supera los 37 millones de euros
Iván Aguiar