Fundación Salma e Viñetas desde o Atlántico gañadores dos premios Cogave 2026
A saúde mental e a promoción da banda deseñada e a cultura gráfica serán recoñecidas nesta edición dos galardóns que distinguen o compromiso social e comunitario en Galicia
Desde a Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana anunciamos os nosos galardoados dos Premios Cogave 2026, unha distinción que recoñece cada ano o labor de persoas e entidades que contribúen a mellorar a sociedade galega a través do seu compromiso co ben común, a participación cidadá e o desenvolvemento comunitario.
Cada unha das federacións que integran a Confederación entrega os seus propios premios e, ademais, concédense outros dous recoñecementos de ámbito galego de maneira conxunta, en nome de toda a Cogave.
Nesta edición, o premio da Federación coruñesa será concedido á Fundación Salma, en recoñecemento ao seu destacado traballo no ámbito da saúde mental, desenvolvendo iniciativas orientadas á atención, acompañamento e inclusión das persoas con problemas de saúde mental e das súas familias. A Federación quere poñer en valor unha traxectoria marcada pola defensa da dignidade, os dereitos e as consideración normativas e xurídicas dun colectivo que continúa afrontando importantes desafíos e situacións de estigmatización.
O segundo recoñecemento recaerá en Viñetas desde o Atlántico, un dos eventos culturais máis emblemáticos da Coruña, que no ano 2027 celebrará a súa treinteava edición. A Federación destaca a súa extraordinaria contribución á difusión da banda deseñada, á democratización da cultura e á proxección da cidade como referente cultural, converténdose ao longo de tres décadas nun punto de encontro para xeracións de lectores, autores e creadoras.
Ambos recoñecementos representan valores fundamentais para o movemento veciñal: por unha banda, a solidariedade, a inclusión e o coidado das persoas; e pola outra, a promoción da cultura como ferramenta de cohesión social, pensamento crítico e construción de comunidade
A Fundación Salma e Viñetas desde o Atlántico constitúen exemplos de como o compromiso coa sociedade pode transformar realidades e contribuír a construír unha cidadanía máis libre, participativa e cohesionada. Estes premios son tamén unha forma de agradecer o seu traballo, o feito e o que está por facer, así como a súa achega ao conxunto da sociedade galega.
A entrega dos Premios Cogave 2026 reunirá representantes do movemento veciñal, das institucións e da sociedade civil nun acto que servirá para reivindicar o papel das entidades sociais e culturais na construción dunha sociedade máis xusta, inclusiva e participativa.