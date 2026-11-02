Fin de una época: el local social de los Riazor Blues de Julio Rodríguez Yordi echa el cierre definitivo

Registro en el local de los Riazor Blues el 1 de mayo de este año A.P

Hace tiempo que el local de los Riazor Blues, situado en la calle Julio Rodríguez Yordi, a un paso del estadio de Riazor, no abre sus puertas. Sus ventanas están cubiertas de cartón, lo que acentúa su aspecto de abandono y fuentes cercanas señalan que permanecerá así por lo menos hasta que la propietaria determine qué hacer con él: los Riazor Blues han abandonado el local definitivamente, tras diez años.

La Asociación Recreativa Fútbol Chicho, que es el nombre legal de este grupo de hinchas del Deportivo, regentaba desde 2016 este lugar, que abría fundamente al público cuando había partido, aunque también algunos días de semana. Cuando pasaron a gestionarlo, mantuvieron la estructura, aunque cambiaron la estética por la propia de los Blues: símbolos independentistas y de extrema izquierda.

En la pared, un mural todavía recuerda a Jimmy, el aficionado deportivista de 41 años de edad por cuyo homicidio en Madrid en el año 2014 hay procesados en la capital de España tres seguidores ultras del Atlético de Madrid y que se ha convertido en un símbolo para esa parte de la afición.

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El lugar también servía como almacén para el material de merchandising de los Blues: bufandas, camisetas, pegatinas. Pero, sobre todo, era un punto de encuentro en la que los aficionados podían reunirse y comentar los partidos en un ambiente de hermandad.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el aumento de la presión policial se había dejado sentir, no solo en el estadio de Riazor o en la calle, en donde la Policía Nacional actuó de manera preventiva para evitar enfrentamientos contra hinchas, o para retirar su simbología, que está prohibida, sino en el propio local, donde policías, tanto de la Nacional como de la Local, realizaron un registro el 1 de mayo, en la previa de un partido contra el Leganés.

Incautaciones

Aquello fue el principio del fin: las unidades antidisturbios de la Policía Nacional entraron en el local, y salieron de él con cajas llenas de bengalas, palos, bates, cuchillos, guantes, cascos o pasamontañas. En cuanto a los municipales, se encontraron con que las salidas de emergencia estaban bloqueadas y no había ninguna de las más elementales medidas de seguridad, además de que se vendía alcohol sin licencia. Otras fuentes señalan también impagos del alquiler a los propietarios.

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Las autoridades aseguran que los vecinos se habían quejado frecuentemente y que se habían instalado enrejados en los portales de los inmuebles para tratar de evitar suciedad, como orines o vómitos.

En todo caso, esta actuación formó parte de una campaña más grande sobre los hinchas del Deportivo. Se tomaron algunas medidas inéditas, como controles de alcoholemia dentro del estadio de Riazor, que no resultaron del agrado de gran parte del público. Sobre todo, porque la ley del Deporte permite expulsar a cualquier aficionado que haya bebido sin importar el grado de alcoholemia. Incluso llegaron a confiscar un par de bombos porque lucían pegatinas que no estaban permitidas.

Todo eso generó un sentimiento de persecución en muchos aficionados, que lo consideraban desproporcionado. Pero fuentes policiales destacan que los Blues habían estado implicados en una serie de incidentes peligrosos, como el lanzamiento de una bengala que quemó un coche en la misma calle, Julio Rodríguez Yordi, o contra un autobús que transportaba a un equipo rival.