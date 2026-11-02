Esto es todo lo que tienes que saber para usar la nueva estación de autobuses de A Coruña

Dársenas de la nueva estación de bus de A Coruña Carlota Blanco

El 20 de agosto de 1975 el entonces ministro de Obras Públicas, Antonio Valdés González-Roldán, y el alcalde la ciudad, Jaime Hervada, presidieron la inauguración de la estación de autobuses de la calle Caballeros. Lo hicieron ante cientos de asistentes que se congregaron en sus aledaños para ver el estreno de una terminal entonces innovadora tanto por su modernidad como por la amplitud de sus servicios.

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Después de más de medio siglo como epicentro del transporte comarcal y de largo recorrido, este lunes ofreció sus últimos servicios para cederle el testigo al nuevo edificio de la avenida de A Sardiñeira, como parte del proyecto intermodal que A Coruña construye en el barrio de Os Mallos desde 2022. Y, si bien se mantienen las mismas líneas y servicios, a partir de este martes estos buses cambiarán su itinerario de entrada y salida de la ciudad. Pero, ¿cuáles son las claves del cambio de estación y, sobre todo, qué hay que saber para no perderse?

1. ¿Cuáles son los accesos a la nueva terminal?

Los accesos a la nueva estación de bus serán, tanto para peatones como para buses, desde la propia avenida de A Sardiñeira. En el caso de los peatones, accederán por su entrada, al lado del edificio de Correos, por lo menos, hasta que se habilite la pasarela peatonal, que une esta avenida con la del Ferrocarril.

En el caso de los autocares, también realizarán la entrada y salida a la terminal desde A Sardiñeira, aunque su acceso se ubica más hacia la avenida Enrique Salgado Torres, a la altura del instituto.

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2. ¿Cambian los horarios y las líneas actuales?

Según explicó la Xunta, el cambio de terminal no contempla la eliminación de ninguna línea. A día del martes, por la ciudad de A Coruña circulan 137 líneas y 180.000 servicios anuales que se corresponden con siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia.

No obstante, sí se plantean “lixeiras variacións” de horario. Estos ajustes se pueden consultar en las webs bus.gal e mobt.xunta.gal. Según las estimaciones de la Xunta, circularán de lunes a viernes 435 servicios diarios, entre las dársenas y la parada exterior, y unos 2,7 millones de viajeros al año.

3. ¿Cuáles son las paradas que se suprimen?

La reorganización de los corredores, que se dividen en las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Finisterre, implica modificaciones en las rutas con el objetivo de adaptar estos trayectos de entrada y salida a la localización de la nueva estación intermodal. Este nuevo diseño contempla hasta tres modificaciones con respecto a la operativa actual. En la ronda de Outeiro, se suprimirán dos paradas: la ubicada en el cruce con la avenida de Arteixo y en el número 109 de la ronda, debido a su cercanía con la nueva terminal de la avenida de A Sardiñeira. Este cambio afectará a los viajeros del corredor de la avenida de Arteixo, que canaliza las líneas procedentes de Arteixo, Carballo y de la Costa da Morte, y el de la avenida de Finisterre, que concentra los mismo servicios, así como las líneas de conexión con Arteixo y los polígonos industriales.

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Otra de las paradas clave que sufrirá alteraciones es la ubicada en la cuesta de la Palloza. Esto afectará, principalmente, al corredor de la avenida de A Pasaxe, que canaliza la demanda de Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos y Ferrol, con conexiones con los centros hospitalarios de la ciudad. Si bien en los trayectos que finalizan en la estación intermodal se mantiene el itinerario urbano actual, sustituyendo la parada de la estación de buses por la nueva, en los trayectos hacia al centro de la ciudad (teatro Colón), esta parada se suprimirá, solo en dirección salida, para acceder directamente a la avenida Alfonso Molina y a la estación intermodal.

La parada de bus del cruce entre la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo Carlota Blanco

4. Adaptación para los trayectos de corto recorrido

Una de las novedades de esta reorganización de rutas es que no todos los buses entrarán al edificio para dejar y coger viajeros. De hecho, solo entrarán en las dársenas interiores de la estación de A Sardiñeira los buses que tengan la terminal como cabecera (inicio o fin). Para agilizar la operativa, se incorporará una nueva parada en el exterior de la terminal para los servicios de corto recorrido que salen del teatro Colón. Esta parada se situará, mientras no se finalicen las obras en la avenida del Ferrocarril –que el Ayuntamiento todavía no ha iniciado–, en Alfonso Molina, a la altura de la antigua estación de bus (junto a la gasolinera).

Esto permitirá hacer una parada rápida sin entrar en la estación. Actualmente, estos autobuses deben entrar en la antigua estación para efectuar esa parada intermedia, lo que alarga el recorrido. No obstante, este punto es utilizado a diario por otros servicios de bus como la línea de la UDC o el servicio hacia al aeropuerto, entre otros.

Parada de bus en la avenida Alfonso Molina, a la altura de la antigua estación Carlota Blanco

5. Sin aparcamiento, todavía pendiente de su gestión

La nueva estación de bus abrirá este martes sus puertas, después de casi un año con las obras finalizadas. Pero lo hará sin su aparcamiento, todavía pendiente de su gestión. Y es que, además del edificio, que tiene una superficie de 1.800 metros cuadrados y que cuenta con 20 dársenas de operación y otras 23 de regulación, la Xunta también se encargó de levantar al aparcamiento, compuesto por un total de 610 plazas (566 útiles y 44 para coches de alquiler).

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Según figura en el convenio firmado en 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Gobierno local, el administrador ferroviario cedería la explotación del parking al Ayuntamiento durante veinte años desde que entre en funcionamiento la intermodal. Sin embargo, según explicaron fuentes del Adif, el Ayuntamiento ya no estaría interesado en asumir dicha gestión. Algo que negó hace unas semanas el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, quien explicó que, por el momento “o Concello non renunciou a nada”. Para dar servicio a la estación se ubica de forma provisional una parada de taxis en la propia avenida de A Sardiñeira.

6. ¿Qué pasará con la antigua estación de bus?

El edificio ubicado en la calle Caballeros vivirá este martes su primera jornada sin su operativa actual. Si bien la Xunta descarta que vaya a convivir durante los primeros meses con la nueva terminal, esta sí servirá durante estas semanas para la transición de la operativa de una ubicación a otra. Es decir, podría valer para albergar distintos servicios, mientras estos no tienen hueco en la nueva estación.

Una vez finalice el proceso, todavía se desconoce cuál será su uso. Aunque, según explicaron desde la Consellería de Presidencia de la Xunta creen que este futuro se definirá “en las próximas semanas”. Algo que secundan desde María Pita: “Estamos negociando; prudencia, sempre mellor falar de feitos. Hai boa vontade polas partes”, concretaron desde el Gobierno local.