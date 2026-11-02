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A Coruña

El “pajarito” amarillo que espera a su dueño en un bar de Os Mallos

“Tiene una anilla, por lo que publiqué su foto en redes sociales para ver si aparece su dueño”

Lara Fernández
Lara Fernández
02/11/2026 11:23
El pajarito hallado en El Manolín de A Coruña
El pajarito hallado en El Manolín de A Coruña
El Manolín
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Eran las ocho de la mañana de este lunes cuando Manuel Cruz, el dueño de El De Manolín (San Vicente, 11), abrió su bar y, a la hora de acceder a la cocina, escuchó un ruido. Para su sorpresa, este procedía de un “pajarito amarillo” que estaba encima de una caja de servilletas. 

“Tiene una anilla, por lo que publiqué su foto en redes sociales para ver si aparece su dueño”, sostiene, mientras asegura que el animal “es precioso”.

Tras ver la publicación de Manolín en Instagram, muchos vecinos de Os Mallos se acercaron al negocio interesados en el pájaro. 

“Lo metí en una caja de zapatos con agujero y en un rato iré a por alpiste, pero espero que aparezca su dueño”, añade. 

Este bar de Os Mallos, además, ha agotado su rifa de Navidad en tan solo siete días. “Un nuevo récord”, comenta Manolín.

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín

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