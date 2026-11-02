El Modiña Summit regresa a A Coruña para consolidarse como referente de moda, comercio y creatividad

Un momento de la presentación del Modiña Summit 2026 Patricia G. Fraga

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó este lunes en la presentación de Modiña Summit 2026, un encuentro que celebrará su cuarta edición los días 4 y 5 de noviembre en A Coruña con un programa centrado en la innovación, el emprendimiento, el turismo y el comercio vinculados a la industria de la moda.

Durante el acto, Castro destacó la importancia de un evento que contribuye a reforzar la relación histórica de la ciudad con la moda y a proyectarla como un elemento estratégico para el desarrollo económico, cultural y turístico. “En A Coruña, la creatividad sale a la calle. Está en un escaparate, en un taller, en una exposición; en la manera de vestir, de compartir mesa y de abrir las puertas a quien nos visita. A esa relación entre el que somos, lo que creamos y lo que compartimos le llamamos Cultura de Vivir”, señaló el edil durante su intervención.

La programación de esta edición incluye por primera vez un Press Trip de Moda y Turismo por A Coruña, una iniciativa dirigida la periodistas y creadores de contenido que recorrerán algunos de los espacios más representativos de la ciudad para conocer su conexión con la industria textil, el comercio, la artesanía y la gastronomía. La actividad busca reforzar el posicionamiento de A Coruña como destino asociado a la moda y a la creatividad.

En la presentación, esta mañana en El Punto Coffee, participaron David Suárez Martínez, Director de Diesemm e impulsor del congreso; Mavi Lezcano, profesora de la UDC; Juan José Couce, director territorial de la Consellería de Emprego; Gonzalo Castro, concejal de Cultura; Rosa Ana García, diputada provincial; y Belén Correa Corredoira, directora de Galiciademoda. Suárez explicó que pretenden que el evento sea "un congreso de textil y moda en que se vea reflejado lo que es A Coruña".

Suárez explicó que pretenden que el evento sea "un congreso de textil y moda en que se vea reflejado lo que es A Coruña". Quizá por eso, el día 4, el evento principal de Modiña Summit consistirá en un gran recorrido con los medios de comunicación para descubrir la ciudad a través de su historia, su comercio y su estrecha vinculación con la industria de la moda. Lo guiará Lezcano, que explicó que se trata de "un recorrido que trata de reunir características de la ciudad en relación con la moda, el comercio, etc". "No se puede entender eso sin conocer la geografía. A todos se nos ocurre Inditex o Adolfo Domínguez, pero antes y durante pasaron cosas, hay mucho que contar, como las conexiones de la moda con la política o la cultura", explicó. "Muchas marcas nos enseñan el pasado, presente y futuro de la ciudad", aseguró. Así, se entrará en tiendas y habrá colaboraciones de expertos que explican partes del recorrido.

Galería Los estilismos creados por la iniciativa Modiña Lab Ver más imágenes

El programa del día 5 se desarrollará, a partir de las 16.00 horas, en el Work Café Santander, contará con la celebración de JF64 Emprende, un espacio dedicado al emprendimiento en el que nueve proyectos relacionados con la industria textil y de la moda presentarán sus propuestas ante un jurado especializado. Además, se abordará el impacto de la inteligencia artificial en el sector y se analizarán las oportunidades de desarrollo para el ecosistema gallego de la moda.

Entre los contenidos previstos figura igualmente una mesa redonda dedicada al turismo bajo el lema “A Coruña, destino moda. Galicia, destino moda”, así como un foro centrado en el futuro del comercio y los procesos de digitalización. La programación se completará con una ponencia especial al frente del comunicador y experto en moda Josie.

Así, Couce celebró que eventos como Modiña se establezcan, sobre todo teniendo en cuenta el impacto del textil en el economía coruñesa. "El textil es una aportación al PIB enorme en Coruña, y además genera un conglomerado alrededor del sector que trae riqueza. Además tiene potencial turístico y es un coctel perfecto para poner en valor el comercio local, que necesita un impulso de las administraciones", comentó. García coincidió con él: "Modiña Summit é un evento moi vinculado aos obxectivos que temos de impulsar as empresas e poñer en valor o comercio local".

El concejal puso en valor la relevancia de la moda como expresión cultural y como motor económico. “La moda ocupa un lugar en la identidad de nuestra ciudad. Reúne la sensibilidad de quien diseña, el saber de quién confecciona y la cercanía de quien atiende un comercio. Convierte la creación en trabajo y la personalidad en un lenguaje que viaja. Es cultura que se viste y que lleva el nombre de Galicia por el mundo”, destacó.

Según los datos de la organización, Modiña 2026 contará con la participación de más de una treintena de líderes de opinión del sector y alcanzará una amplia difusión a través de las redes sociales y de los medios especializados. El encuentro se consolida así como uno de los principales foros de reflexión alrededor de la moda en Galicia, reuniendo cada año profesionales de distintos ámbitos para analizar las transformaciones de un sector estratégico para la economía y la proyección exterior de la comunidad.