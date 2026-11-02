El BNG exige al Ayuntamiento que mantenga el aparcamiento para vecinos en la nueva estación de bus de A Coruña

La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira Patricia G. Fraga

Este martes abrirá la nueva estación de bus de A Coruña. Lo hará en plena disputa con el Ayuntamiento, quienes entienden que es "apresurado" abrir la terminal sin que la parte de tren esté todavía lista para ofrecerla a la ciudadanía. La infraestructura, sin embargo, abrirá sus puertas sin una serie de elementos. Entre ellos, el parking, que según la Xunta el Adif todavía "non recepcionou", y que su gestión todavía no está claro a quién pertenecerá. De las más de 600 plazas de aparcamiento construidas, según el convenio firmado en 2022, 70 de ellas serían para vecinos de Os Mallos. Tal y como refleja el acuerdo, sería el Ayuntamiento el que, por un periodo de 50 años, podría subarrendar estas plazas a residentes de la zona. Con dicha gestión aún en el aire, desde el BNG exigen al Ayuntamiento que "repense esa a posibilidade" y que mantenga la gestión de esas plazas, "absolutamente vitais para os veciños dos Mallos".

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Así lo explicó en la mañana de este lunes la candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, quien incidió en que el próximo jueves llevarán a pleno una moción para que el Gobierno local no renuncie a asumir la gestión del parking. "Nestes tempos nos que se están implementando medidas para aumentar o espazo para os peóns e que están a implicar a redución dos aparcadoiros en superficie, entendíamos que ía a ter unha pequena compensación na intermodal. Sabemos que o Goberno local está a estudar esa renuncia e nós o que propoñemos e que non o faga e sigan adiante coa xestión desas prazas. A política de mobilidade é unha cuestión que require planificación e diálogo, non pode ser errática", concretó Veira.

Desde el BNG también incidieron en que todavía siguen esperando el estudio de las estudio de las plazas de aparcamiento privadas y públicas que existen en la ciudad, que acordaron con el Gobierno local en los acuerdos presupuestarios de este año: "O Goberno de Inés Rey non ten política de aparcadoiros na cidade. Un exemplo é esta renuncia no corazón dos barrio dos Mallos, que tan necesitado está de prazas de aparcadoiro", sentenció la portavoz nacionalista en María Pita. Cabe destacar que, con el nuevo vial que conecta la avenida de Arteixo y la de A Sardiñeira, estrenado el pasado mes de mayo, se habilitaron medio centenar de plazas de aparcamiento gratuitas durante todo el año.

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Modificaciones del proyecto

Desde que se iniciaron las obras en la estación intermodal han sido muchas las modificaciones del proyecto. Una de las últimas variaciones quedaba reflejada en el pleno de diciembre del pasado 2025, cuando el Gobierno local planteaba un ajuste relacionado con la redistribución de las plazas de aparcamiento bajo la terminal de autobuses. De esta manera, de las 300 plazas previstas, se pasó a 566 -y luego a 610, aunque esas 44 adicionales estarán destinadas para coches de alquiler-. La mayor parte del sobrecoste fue asumido directamente por el administrador ferroviario y la inversión total de las obras en la zona se elevó a los 45,3 millones, es decir, 2,5 más de lo inicialmente previsto.

Precisamente en el aparcamiento subterráneo es donde el Adif veía un mayor margen de beneficio. Según figura en el convenio firmado en 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Gobierno local, el administrador ferroviario cedería la explotación del parking al Ayuntamiento durante veinte años desde que entre en funcionamiento la intermodal. Al finalizar la cesión, retornaría al Adif. Además, el Ayuntamiento podría subarrendar la utilización de 70 plazas por un precio de unos 40.000 euros por lo que el Consistorio podría generar hasta tres millones de euros de beneficio. Además, de los otros 4,5 millones de euros que espera ingresar por el adelanto del canon que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del aparcamiento subterráneo.

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Sin embargo, según explicaron fuentes del Adif, el Ayuntamiento ya no estaría interesado en asumir dicha gestión. Algo que negó hace unas semanas el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, quien explicó que, por el momento "o Concello non renunciou a nada". Según comentó Lage Tuñas en Junta de Gobierno Local, el administrador ferroviario trasladó una propuesta al Ayuntamiento. Sin embargo, "é un asunto que está aberto". El portavoz municipal hizo hincapié en que el acuerdo firmado con el Adif "é bastante amplo" y que, además, "xa está explotando o conxunto de aparcamentos nas estacións intermodais". No obstante, por ahora, "o Concello está escoitando", por lo que, "pode haber acordo ou pode non habelo", sentenció. La alcaldesa, durante la jornada de este lunes, no ha querido comentar nuevas cuestiones sobre este aspecto.

Todo ello transcurre en medio de la apertura de la nueva terminal de autobuses, que, desde este martes, pondrá a prueba la capacidad de la avenida de Arteixo, pero también de las nuevas paradas y reorganizaciones de líneas que se han tenido que implementar con motivo del cambio de ubicación. Según comentó Inés Rey este lunes, si bien dicha apertura es "una buena noticia" para la ciudad, "todo hubiera sido más pacifico todo si la Xunta tuviese en consideración comunicarlo con antelación para el diseño de las rutas y paradas".