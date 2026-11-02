El Ayuntamiento de A Coruña modifica el presupuesto para financiar las 32 obras pedidas por los vecinos

Junta de Gobierno local

El Ayuntamiento de A Coruña aprobó modificar el presupuesto este lunes, en Junta de Gobierno Local, para financiar los 32 proyectos resultantes de las propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos, además de permitir actuar en el parque de Bomberos. Este cambio financiero tendrá que recibir el visto bueno en el próximo pleno municipal.

La dotación destinada a las obras escogidas por la ciudadanía es de 2,5 millones de euros. Los fondos para los presupuestos participativos ya figuraban en una partida genérica, pero ahora, al aprobarse las 32 actuaciones, se asignan a cada área responsable de cada proyecto que pondrá en marcha su licitación.

Sobre el parque de Bomberos, la alcaldesa, Inés Rey, explicó que se destinan "427.963 euros ás obras de ampliación do edificio administrativo do parque. A dita cantidade obtense a través da Ordenanza de contribucións especiais, recentemente aprobada, a través das cotas que achegan as distintas compañías aseguradoras que operan na cidade". De esta forma, los fondos que se incorporan se suman al millón de euros ya previsto para distintas inversiones en medios materiales para el parque.

El distrito 1, formado por Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán, recibirá una inversión de 180.000 euros para el mercado de San Agustín. Los vecinos y placeros tendrán nuevos aseos públicos accesibles (70.000 euros), un cuarto refrigerado para residuos (60.000) y consignas inteligentes (50.000).

Monte Alto, Atocha, Zalaeta, Matadero y Adormideras se llevarán 190.000 euros. Se cumplirá el deseo de plantar más árboles en Pelamios (60.000 euros) y ampliar y humanizar la plaza de San José (130.000). En el distrito 3, Ensanche, A Falperra, Cuatro Caminos y A Palloza se dedicarán 209.000 euros en los jardines de la plaza de la Fábrica de Tabacos (80.000) y una nueva área infantil entre Castiñeiras, Juan Flórez y la calle Cabana (129.577).

En Os Mallos, Sagrada Familia, Vioño y San Cristóbal, distrito 4, 230.000 euros servirán para reurbanizar y humanizar la calle Puerto Rico (224.800 euros). También se renovará la explanada del Palacio de la Ópera, con nuevas zonas de estancia y bancos (6.000). En el distrito 5, Los Rosales, Labañou,Visma y Riazor, las propuestas aprobadas fueron crear una nueva zona de juego infantil en el parque Adolfo Suárez (50.000), más árboles en Los Rosales (30.000), mejoras en el alumbrado en el acceso al Ágora (25.000), renaturalización de un tramo del Paseo de Ronda (56.000 euros) y la renovación del parque infantil de San Roque (100.000).

El Ayuntamiento también destinará 213.000 euros al Agra do Orzán, O Ventorrillo y As Conchiñas, donde se habilitará una rampa de acceso a la calle Monasterio de Monfero (7.000) y se humanizará un tramo de la avenida de As Conchiña (206.353 euros). La partida más elevada de todos los barrios, 280.000 euros, irá a parar a Os Castros, Elviña, Monelos, Barrio de las Flores, Matogrande y O Birloque, donde habrá nuevas huertas urbanas (120.000) y un área canina nueva en Someso (160.000).

Eirís, As Xubias, Xuxán, con 100.000 euros, mejorarán el alumbrado y señalización del carril runner en Xuxán (50.000). También se acondicionará la fuente do Laranxeiro, en Palavea (50.000). Mesoiro, Novo Mesoiro, Feáns, Castro de Elviña y A Zapateira, con 200.000 euros, experimentarán la renovación y modernización del parque infantil de Novo Mesoiro (105.000), la mejora de la iluminación del parque juvenil de la Ribeira Sacra (35.000) y un nuevo parque biosaludable en la Urbanización Breogán (60.000).

Un nuevo itinerario accesible llegará entre Alcalde Peñamaría de Llano y la parroquia del Pilar (50.000), además de nuevos pasos de peatones entre O Ventorrillo y el futuro parque de Visma (30.000) y un observatorio ornitológico en el parque de Bens (55.000). Todo ello por 135.000 euros.

Los presupuestos participativos recogen, a su vez, actuaciones para todo el conjunto de la ciudad. Se destinarán más de 500.000 euros para la instalación y reposición de fuentes públicas (110.000), para la creación de refugios de biodiversidad urbana en parques y zonas verdes (100.000), nuevos circuitos deportivos para correr y caminar (25.000), la instalación de 52 cofres salvavidas en el Paseo Marítimo (52.000). Por último, también se adquirirán nuevos equipamientos para los locales TEU (6.500) y se ampliará la red de fuentes lúdicas (220.000).