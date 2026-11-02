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A Coruña

Del gigante ‘Mein Schiff Relax’ a las 148.000 toneladas de petróleo del ‘Seaways Frio’: así será la semana en el puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibido diez solicitudes de atraque

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/11/2026 14:26
Un buque permanece atracado en el puerto coruñés
Un buque permanece atracado en el puerto coruñés
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La Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibido diez solicitudes de atraque para esta semana, en la que se registrará la llegada de buques de carga, petroleros y cruceros de pasaje. 

Entre las operaciones más destacadas, sobresalen la llegada del imponente ‘Mein Schiff Relax’, un crucero de 333 metros de eslora, y el petrolero ‘Seaways Frio’, que protagonizará la mayor descarga de la semana con más de 148.000 toneladas de crudo.

Martes, 3 de noviembre

'Fu Zhou Wan': llegará al muelle de San Diego a medianoche (estará hasta el jueves 5 a las 04.00 horas) para embarcar 5.500 toneladas de asfalto.

'Julia Theresa': atracará en el pantalán de Repsol del Puerto Interior a las 12.00 horas (hasta el jueves 5 a las 23.00 horas) para desembarcar 6.200 toneladas de otros productos petrolíferos.

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Más información

'Titan Queen': entrará en el muelle del Centenario Sur a las 18.00 horas (hasta el viernes 6 a las 21.00 horas) para desembarcar materiales de construcción.

Miércoles, 4 de noviembre

'Sea Fractus': amarrará en el pantalán de Repsol del Puerto Interior a las 08.00 horas (hasta el viernes 6 a las 14.00 horas) para el embarque de 13.500 toneladas de otros productos petrolíferos.

'Ypapanti': entrará en el pantalán de Repsol en Langosteira a las 19.00 horas (hasta el jueves 5 a las 15.00 horas) para desembarcar 70.000 toneladas de petróleo crudo.

Jueves, 5 de noviembre

'Mein Schiff Relax': crucero que atracará en el muelle de Trasatlánticos a las 07.00 horas. Dejará el puerto a las 18.00 horas de ese mismo día.

'Beukborg': amarrará en el muelle del Centenario Sur a las 16.00 horas (hasta el viernes 6 a las 20.00 horas) para descargar 2.750 toneladas de cereales y harina.

Viernes, 6 de noviembre

'Cgas Master': llegará al pantalán de Repsol del Puerto Interior a las 00.00 horas (hasta el sábado 7 a las 08.00 horas) para el embarque de 1.760 toneladas de gases energéticos del petróleo.

Domingo, 8 de noviembre

'Seaways Frio': operará en el pantalán de Repsol en Langosteira desde las 03.00 horas (hasta el martes 10 a las 08.00 horas) para desembarcar 148.724 toneladas de petróleo crudo.

'Baltic Sail': atracará en el muelle del Centenario Norte a las 14.00 horas (hasta el lunes 9 a las 22.00 horas) para desembarcar 3.150 toneladas de cereales y harina.

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