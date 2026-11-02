De 'leira park' a la plaza deseo de O Castrillón: avanzan las obras en José María Hernánsaez

Obras en la plaza José María Hernansáez Patricia G. Fraga

O Castrillón contará en los próximos meses con una plaza accesible, verde, con zona de calistenia, recorridos peatonales y un parque biosaludable. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este lunes las obras de la futura plaza, en José María Hernansáez, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín. Allí supervisaron los avances del nuevo espacio público, que cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros.

El solar que ahora está en obras era, antiguamente, un 'leira park' sin acondicionar, por lo que su cambio es aplaudido por los vecinos, varios de ellos presentes durante la visita de la regidora. "Estamos a recuperar para O Castrillón un espazo que levaba moitos anos desaproveitado, dando resposta a unha demanda da veciñanza e creando unha nova praza pensada para o encontro, o lecer e a convivencia", destacó Rey.

La actuación, incluida en la primera fase del Plan de Barrios 2025-2027, fue consensuado previamente con la asociación vecinal y con las comunidades de propietarios de los edificios del entorno, ateniendo especialmente a las necesidades de mejora de accesibilidad, de seguridad peatonal y de aprovechamiento de este espacio público.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Jardinerías Arce, permitieron completar ya una parte importante de las actuaciones previstas en el perímetro de la futura plaza. Entre los principales avances destaca la mejora de la accesibilidad peatonal, que permite que todos los portales de los edificios del entorno cuenten con accesos universales. También está ejecutado el itinerario peatonal que conecta la avenida de A Concordia con la calle José María Hernansáez, así como la actuación en el paso de peatones de la avenida, pendiente de los últimos retoques de nivelación y pintura.

Además, ya se instalaron los nuevos elementos biosaudables y de calistenia y se realizaron las acometidas necesarias para renovar la iluminación pública, que pasará de estar situada en las fachadas de los edificios a contar con nuevos puntos de luz instalados sobre el terreno.

Inés Rey supervisa las obras de la plaza José María Hernansáez Patricia G. Fraga

En lo relativo a la jardinería, ya se plantaron nueve árboles nuevos, de diferentes especies, además de acondicionar los taludes con hiedra, setos y parterres con césped. Estas actuaciones se completarán con nuevas plantaciones en la parte central de la plaza.

Actualmente, los trabajos se centran en la zona más próxima a la calle José María Hernansáez, donde se avanza en la creación de la plaza y de las bancadas. Esta fase llega después de completar las tareas de acondicionamiento del terreno, que incluyeron el picado de la piedra existente, la impermeabilización y la ejecución de las infraestructuras subterráneas.

“Xa completamos unha parte fundamental da actuación, que foi a preparación do terreo e a instalación dos servizos necesarios. Agora estamos avanzando na parte máis visible da transformación, na que este antigo soar comeza a tomar forma como unha nova praza pública. Ademais, a veciñanza xa pode desfrutar de melloras importantes, como a accesibilidade aos portais, os novos percorridos peonís e os equipamentos instalados”, explicó la alcaldesa.