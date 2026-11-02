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A Coruña

Butaca de Jazz vuelve a Afundación con conciertos de Abe Rábade, MBM Trío y Daniel García

Los recitales serán en la sede de Afundación los días 14, 21 y 28

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
02/11/2026 11:54
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Bravo, Portela, Aler y Mola, esta mañana en Afundación 
Carlota Blanco
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Afundación acogerá este mes de noviembre la séptima edición de Butaca de Jazz, festival musical en el que las mejores propuestas gallegas y estatales se entregarán al público coruñés. En esta ocasión serán tres los conciertos que componen el evento. El pianista Abe Rábade actuará el 14 de noviembre, y le seguirán MBM Trío (21) y Daniel García Trío (28). Los tres recitales serán a las 20.00 horas en la sede de Afundación.

En la presentación del ciclo, esta mañana, participaron el presidente del Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña, Manuel Mora; la coordinadora de la sede de Afundación, Beatriz Aler; la directora de Butaca de Jazz, Inés Portela; y Antonio Bravo, uno de los miembros de MBM Trío. Aler expresó así que vuelve "un referente que todos los otoños aporta cultura y calidad": "El jazz es sinónimo de vanguardia, es una música con un lenguaje muy creativo que hace que cada concierto y álbum sean puro sentimiento y emoción". "Las entradas llevan días a la venta (en Ataquilla.com) con resultados favorables, lo que indica que a la gente le gusta esta cita", celebró.

Portela, por su parte, señaló que la programación viene a reivindicar que "o jazz galego está ao mesmo nivel que o do resto das comunidades de España". Así, han querido tener un guiño a proyectos musicales gallegos del género con "una carrera internacional importante", como pueden ser Abe Rábade (que acaba de girar en Sudáfrica) o "pioneros que siguen en activo con proyectos muy potentes" como MBM Trío. En esta ocasión, se ha invitado también a artista de fuera de Galicia, como Daniel García Trío.  

Como en anteriores ocasiones, Butaca de Jazz tiene un carácter solidario. El festival se engloba en la iniciativa Cultura por Alimentos de Afundación, con la que animan al público asistente a llevar alimentos no perecederos que luego donarán al Banco de Alimentos. Mora, de hecho, señaló que el primer concierto, el de Abe Rábade, coincidirá con la segunda jornada de la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que este año tiene la ambición de llegar a los 200.000 kilos.

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