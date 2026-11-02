Obras del Nuevo Chuac Javier Alborés

La gran reforma del Hospital de A Coruña se va dibujando poco a poco sobre el terreno, pero todavía resulta complicado ver cómo encajarán todas las piezas para construir el Nuevo Chuac. En lo que a accesos se refiere, hoy se se ha dado a conocer cómo serán las conexiones peatonales desde la AC-12, más conocida como la avenida de A Pasaxe, donde se instalarán dos ascensores.

La Xunta acaba de autorizar la licitación de este contrato, en el que se invertirá cerca de 1,5 millones de euros, y que se centra mejorar la conectividad peatonal entre el acceso al Chuac y esta carretera, así como adaptar la conexión desde las paradas de bus o facilitar el acceso a otros medios de transporte, como la bicicleta.

Las actuaciones serán diferentes según el lado de la carretera al que se refiere. En el derecho, se van a construir unas escaleras en L para conectar el Hospital con la pasarela peatonal existente. En cuanto al lado izquierdo de la AC-12, se ha diseñado una rampla, a la que se podrá acceder también desde la senda ciclista existente bajo el antiguo viaducto -ya derribado-.

El Hospital de A Coruña tendrá una unidad de cuidados paliativos pediátricos Más información

Esta rampla discurrirá por el ramal de entrada a la vía y conectará también con las proximidades de la pasarela peatonal que cruza esta carretera. En este punto se instalará un ascensor con tres paradas: la primera de ellas al final de la senda indicada; la segunda, a la altura de la AC-12 adyacente al pilar de la pasarela existente; y la tercera, con conexión directa a la pasarela.

Como complemento al ascensor, las obras incluyen unas escaleras gemelas que conectan el nivel inferior en As Xubias de Arriba con la AC-12.

La intervención también mejorará la accesibilidad entre la parada del bus interurbano situada en la calzada derecha de la AC- 12 y el nuevo viaducto sobre esta carretera. Esto se consigue mediante la implantación de otro ascensor de conexión.

En este caso, solo tendrá dos paradas: la primera a la altura de la AC-12 y la segunda en el propio viaducto, en las cercanías de la glorieta que se implantará frente a las consultas externas en el Chuac.

La Xunta reserva 54,1 millones para la obra del Chuac en 2027 Más información

La conexión entre el ascensor y la pasarela existente se realizará mediante una pasarela de estructura metálica.

La actuación completará la iluminación urbana existente, dotando de una mayor seguridad la zona. Para esto se instalarán luminarias en la senda proyectada en el viario de As Xubias de Arriba, además de un punto de luz complementario que ilumine las escaleras proyectadas en el acceso a la pasarela en la AC-12.

Estas actuaciones culminarán con la renovación de los pavimentos afectados por las obras, la reposición de servicios afectados, el establecimiento de redes de drenaje, la renovación de la marquesina existente, así como la integración ambiental del entorno de las obras.

La previsión de la Xunta es adjudicar e iniciar las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, en el segundo semestre del próximo 2027.