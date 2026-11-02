Alerta amarilla por viento en A Coruña antes de la notable bajada de las temperaturas

Una mujer camina por una calle de A Coruña azotada por el viento Javier Alborés

El litoral de A Coruña y su área estará este lunes en alerta amarilla por viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso por rachas que pueden llegar a los 61 kilómetros por hora.

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El viento soplará del Noroeste, con fuerza 7, por lo que la agencia meteorológica ha decidido activar la alerta entre las doce de la mañana de este lunes, 2 de noviembre, y las ocho de la mañana del martes, 3 de noviembre.

En cuanto a los cielos, predominará el sol, con temperaturas que se quedarán entre 9 y 19 grados este lunes, mientras que el martes los termómetros marcarán de 10 a 17 grados.

A partir del jueves, 5 de noviembre, la Aemet prevé una caída importante de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, ya que los termómetros se quedarán en tan solo 6 grados.