A Coruña ya ha sorteado las mesas electorales: cómo saber si te ha tocado y si te puedes 'librar'

El Ayuntamiento de A Coruña ha celebrado este lunes, 2 de noviembre, el sorteo para elegir los miembros de las mesas electorales de los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, para las que se convocará a más de medio millón de españoles entre titulares y suplentes.

Según la legislación, el nombramiento de los integrantes de la mesa electoral es competencia de cada ayuntamiento, y se eligen mediante sorteo público utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar. La tarea está asignada al Pleno de la corporación, pero no hay objeción para que el sorteo pueda realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en caso de que se le haya delegado la competencia.

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A las personas designadas por el Pleno Municipal se les notifica que han sido elegidas para formar parte de la Mesa Electoral durante los tres días siguientes al sorteo, es decir hasta el 5 de noviembre en el caso de A Coruña, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación. Junto con la notificación les será proporcionado un Manual de instrucciones.

Cada mesa electoral está compuesta por un presidente y dos vocales, pero no sólo se eligen tres personas por mesa, sino a nueve en total, ya que también se designan dos suplente por puesto. Todos, también los suplentes, están convocados a las 8 de la mañana el 29 de noviembre en su colegio electoral.

Desempeñar estos cargos en las mesas electorales es una tarea obligatoria, aunque hay una serie de motivos por los que la persona designada puede presentar excusas en caso de no estar disponible el día de las elecciones, si bien la última palabra la tiene la Junta Electoral de Zona. Recibida la notificación, los elegidos tendrán siete días para presentar esas alegaciones.

Estas son algunas de las causas por las que la ley te exime para no formar parte de una mesa electoral (previa valoración de la Junta Electoral).

Una lesión, dolencia o enfermedad psíquica o física que no haya dado lugar a baja médica, pero impida ejercer las funciones.

que no haya dado lugar a baja médica, pero impida ejercer las funciones. Condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión.

de incapacidad permanente total para una determinada profesión. Situación de riesgo durante el embarazo o lactancia.

Una operación o pruebas clínicas relevantes el mismo día de la votación, los días inmediatamente anteriores o el día siguiente y siempre que sea inaplazable.

relevantes el mismo día de la votación, los días inmediatamente anteriores o el día siguiente y siempre que sea inaplazable. Pertenecer a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral.

en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral. Cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma cuando se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa.

a otra comunidad autónoma cuando se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa. Quienes cuidan de forma directa y continua de un menor de doce años , de una persona dependiente con discapacidad o de un familiar de hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo.

, de una persona dependiente con discapacidad o de un familiar de hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo. Acontecimientos familiares de especial relevancia que coincidan con la jornada electoral, como una boda, si el designado es el protagonista o un familiar cercano y el evento no puede aplazarse o su cancelación causaría pérdidas económicas importantes.

relevancia que coincidan con la jornada electoral, como una boda, si el designado es el protagonista o un familiar cercano y el evento no puede aplazarse o su cancelación causaría pérdidas económicas importantes. Tener contratado un viaje o estancia vacacional previa convocatoria de las elecciones.

Eso sí, eludir la obligación de estar en la mesa electoral no sale 'gratis'. Según la Ley Electoral (Loreg), "el presidente y los vocales de las mesas electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".

En el sorteo de las mesas entran todas las personas censadas en la sección electoral correspondiente que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir, si bien a partir de los 65 de edad se podrá manifestar la renuncia en el plazo de siete días.

No forman parte del sorteo las personas que alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de votantes y la votación. Tampoco quienes sean candidatos en las elecciones.

El presidente o presidenta deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

Los miembros de las mesas electorales cobrarán una dieta de 75 euros por su labor de dirigir la votación y realizar el recuento de las papeletas al Congreso y al Senado. Son cinco euros más que en las elecciones de julio de 2023.

Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios integrantes de una Mesa tienen derecho a un permiso retribuido de la jornada completa durante el día de la votación, si es laborable. En todo caso tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.

293 mesas electorales en A Coruña

A Coruña contará en esos comicios con 293 mesas electorales distribuidas en 84 colegios. Los cambios con respecto a las anteriores elecciones afectan la tres colegios. Dos de las mesas existentes en el Palacio de la Ópera se trasladan ahora a la sede del COAG: cambian de localización para darles servicio a las personas residentes en el entorno del Colegio de Arquitectos y evitar que tengan que salvar el desnivel existente hasta el Palacio de la Ópera, explican desde el Ayuntamiento.

Además, las mesas ubicadas en el Centro Cívico de Santa Lucía cambian ahora, a causa de las obras, a la oficina de la OMIC, situada en la Palloza. El polideportivo del Monte das Moas recupera las mesas que habitualmente se situaban allí y que en los pasados comicios fueron trasladadas a otra localización a causa de las obras. Finalmente, las mesas que se habían desplazado del Centro Cívico de O Birloque, a causa de los trabajos de rehabilitación de ese inmueble, regresan a él una vez culminada la reforma.

Con la elección de representantes, el Ayuntamiento completa el dispositivo electoral para el 29 de noviembre. En A Coruña el censo de personas con pleno derecho a voto asciende la 199.134 ciudadanos.