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A Coruña

Uno de los fenómenos literarios del momento visita A Coruña esta próxima semana

Alana S. Portero acaba de publicar 'Cosamala' y la presentará el día 5 en la ciudad

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/11/2026 20:14
Alana S. Portero
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EFE
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Su anterior novela, 'La mala costumbre', fue un fenómeno editorial que le valió a su autora, Alana S. Portero, varios premios, tanto a nivel nacional como internacional. Este pasado mes de octubre publicó nueva obra, 'Cosamala' (Seix Barral), que en apenas unas semanas va camino de convertirse en un fenómeno literario similar.

Sin ir más lejos, escaparates de librerías coruñesas como Espazo Lector Nobel le dedican espacios preponderantes. Y no es para menos, ya que aun habiendo sido publicada a mitad de mes, 'Cosamala' se ha colado en las listas de libros más vendidos del mes de octubre.

Y esta próxima semana, Alana S. Portero visitará Galicia para participar de varias presentación de 'Cosamala'. El próximo jueves 5 de noviembre, la autora participará en un acto en el auditorio del Conservatorio Superior de Música (19.00 horas), donde conversará sobre esta obra y sus libros anteriores con Javier Pintor y Xavier Seoane.

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La escritora madrileña viaja con 'Cosamala' a la sierra norte de Sevilla, donde sitúa la novela en el año 1937. La novela, explican desde la editorial, "es una historia de brujas que parte de un crimen real de la Guerra Civil y se nutre de elementos del horror y del folclore para levantar una mitología femenina propia de venganza, amor y muerte".

"La Guerra Civil es el gran fantasma español, que se nos aparece una y otra vez y nos reclama algo porque no todo está reparado", aseguraba la propia autora en las primeras presentación de su nueva novela, que tilda de gótica y lorquiana

Otras presentaciones

Pero no es la única presentación que vivirá A Coruña el jueves. Por la librería Moito Conto de San Andrés pasará el cineasta, guionista y escritor gallego Rodrigo Cortés.

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Cortés acaba de publicar su nueva novela, 'Hija del cielo', que presentará a partir de las 19.00 horas en un acto en el que estará acompañado de María Vila.

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