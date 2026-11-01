Un coche que circulaba en sentido contrario deja Juan Flórez hecho un patatal

Estado en el que quedó uno de los vehículos implicados en el accidente Quintana

Un accidente de tráfico entre dos vehículos ha tenido lugar a primera hora de esta mañana en la calle Juan Flórez, a la altura de su confluencia con la avenida de Arteixo, en A Coruña, y ha dejado la vía hecha un patatal.

El siniestro se produjo 8:30 horas, cuando, según los primeros datos, uno de los turismos circulaba en sentido contrario por Juan Flórez y acabó colisionando contra una furgoneta que transportaba una carga de patatas con denominación de origen Coristanco.

El impacto obligó a movilizar otra furgoneta para realizar el trasbordo de la mercancía y poder continuar con el transporte de la carga.

Momento en el que las patatas son cambiadas de furgoneta

A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar heridos. La Policía Local se hizo cargo de las diligencias y de la elaboración del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.