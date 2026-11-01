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A Coruña

Un coche que circulaba en sentido contrario deja Juan Flórez hecho un patatal

No se han registrado víctimas en el suceso

Belén Cebey
Belén Cebey
01/11/2026 09:51
Choque vehículos Juan Flórez
Estado en el que quedó uno de los vehículos implicados en el accidente
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Un accidente de tráfico entre dos vehículos ha tenido lugar a primera hora de esta mañana en la calle Juan Flórez, a la altura de su confluencia con la avenida de Arteixo, en A Coruña, y ha dejado la vía hecha un patatal.

El siniestro se produjo 8:30 horas, cuando, según los primeros datos, uno de los turismos circulaba en sentido contrario por Juan Flórez y acabó colisionando contra una furgoneta que transportaba una carga de patatas con denominación de origen Coristanco.

El impacto obligó a movilizar otra furgoneta para realizar el trasbordo de la mercancía y poder continuar con el transporte de la carga.

Patatas de Coristanco
Momento en el que las patatas son cambiadas de furgoneta

A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar heridos. La Policía Local se hizo cargo de las diligencias y de la elaboración del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

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