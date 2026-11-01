La ronda peatonal de A Coruña, a un paso de su fin después de seis años

Obras en Antonio Carballo Patricia G. Fraga

La ronda peatonal de A Coruña, que conectará el parque del Observatorio con San Diego, está a punto de llegar a su fin. Seis años han pasado desde que el Gobierno local hiciese de la movilidad peatonal su bandera, proyectando esta senda de 3,5 kilómetros para que cruzar a pie la ciudad fuese más fácil y seguro.

El último eslabón de este proyecto es la Sagrada Familia. Con un tramo ya finalizado e inaugurado a principios de este año, solo queda que la segunda fase de la senda peatonal en el barrio se concluya. Las obras, localizadas en la calle Antonio Carballo y en el tramo final de la calle Sagrada Familia, ya están ejecutadas a un noventa por ciento, según fuentes municipales. Este año, por lo tanto, finalizarán los trabajos y, con ello, el gran proyecto peatonal que nació durante el primer mandato de Inés Rey.

En la actualidad, los vecinos tienen que sortear vallas en la Sagrada Familia, pero, de acuerdo con estas fuentes, solo falta por terminar un pequeño tramo en el que hay un andamio de obra privada. Una vez concluya este, se dará por finalizada la ronda peatonal.

Es necesario recordar que el proyecto inicial ya partía de una base sólida. La calle Barcelona, Ángel Senra y A Gaiteira ya eran vías peatonales, por lo que la senda de 3,5 kilómetros consistía en tejer estas calles con otras en el medio para hacer un recorrido peatonal más extenso.

La primera vez que se habló de un proyecto parecido fue durante el mandato de Carlos Negreira, cuando se redactó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). En aquel momento, solo se reflejaba una serie de líneas sobre el mapa de la ciudad, ejes peatonales que cruzaban de lado a lado y tenían como fin fomentar el desplazamiento a pie. Pero peatonalizar seguía siendo una medida que no entraba en los planes del Ayuntamiento debido a la resistencia de vecinos y comerciantes.

A Coruña todavía no hablaba en términos de movilidad peatonal a gran escala. No hasta que el actual Gobierno municipal se propuso ganar superficie accesible para el viandante. El principal problema era que los vecinos se mostraban reticentes a perder estacionamiento en sus calles y, los comerciantes temían que los clientes no pudiesen aparcar en el entorno de sus negocios. Por ello, hasta 2020 se llevaron a cabo peatonalizaciones tímidas en calles como Alcalde Puga y Parga.

A partir de entonces, la pandemia llegó acompañada de una inyección económica proveniente de los fondos europeos, lo que permitió al Gobierno de Inés Rey acelerar los planes de ‘coser’ las calles peatonales.

Las actuaciones

En realidad, desde María Pita se fue tanteando poco a poco a los residentes, con cortes provisionales de calles para comprobar los efectos que estos tendrían sobre el tráfico. También se continuó con medidas que había iniciado el Gobierno de Xulio Ferreiro, reordenando el aparcamiento de en línea a batería cuando fuese posible para paliar las plazas perdidas. Alcalde Marchesi fue la primera gran actuación de esta ronda peatonal, la que inició el nuevo modelo. Para ello se hicieron las citadas pruebas y la vía permaneció cerrada al tráfico antes del inicio de las obras del primer tramo.

Ya en junio de 2023, Alcalde Marchesi, así como el tramo entre las calles Ramón y Cajal y Posse, y Río Monelos hasta el viaducto que atraviesa la avenida de Oza, estaban concluidos. Después llegó el tramo que más aplaudieron los vecinos, el que atraviesa Os Mallos. Con Ángel Senra ya peatonal desde hace años, el Gobierno municipal actuó en Mariscal Pardo de Cela y Oidor Gregorio Tovar, dos intervenciones que tuvieron continuidad después en el otro extremo del barrio, en Ramón Cabanillas.

Después de Os Mallos, le llegó el turno a la Sagrada Familia, cuyo primer tramo supuso lo que los vecinos han calificado en numerosas ocasiones como el ‘renacer’ del barrio. Ahora, el segundo tramo, todavía en ejecución, se concluirá en las próximas semanas.

La nueva imagen de la Sagrada Familia de A Coruña: “El objetivo es hacer entornos más seguros” Más información

Comercio

Además de ganar más superficie peatonal y accesible, el Gobierno local apostó por dar visibilidad al pequeño comercio, a la vez que se dinamizaron las zonas por las que discurre esta senda. En la Sagrada Familia, por ejemplo, ha crecido el interés de emprendedores por instalarse en alguno de los muchos bajos comerciales vacíos que llenan las calles del barrio.

Pero estos se encuentran con un problema: el alto precio de los locales. Algunos de estos bajos están disponibles en la plataforma inmobiliaria Idealista. Los precios oscilan entre los 350 y los 800 euros, pero el presidente de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, alerta de la cara “más amarga” de la nueva configuración del barrio: bajos comerciales que no están anunciados en plataformas por los que se pide una alta cantidad de dinero. “Hay algunos que están carísimos, como si esto fuese la calle Real. Es imposible que se pueda acceder a alquilarlos con peticiones económicas así. No contábamos con esto, pero se han pedido 2.000 euros por algunos de los locales vacíos en la calle peatonal”.

Sin ir más lejos, el director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto de Castro, preguntado por esta cuestión, considera que los propietarios deberían “bajar el precio al principio y luego, si se consolida el negocio, ir subiendo”.

Tráfico

La actuación en la Sagrada Familia conllevó la pérdida de espacios de estacionamiento. No obstante, según adelantó a este diario hace meses el presidente de los vecinos, el Ayuntamiento comunicó que, una vez finalizada la ronda peatonal, “se recuperarían aparcamientos”. Esto se debería al cambio de línea a batería en varias calles del barrio, como Pontedeume o el entorno del parque en el que se encuentra la iglesia de San Rosendo, entre otras. “Hay que dar tiempo y tener paciencia”, comentó Rodríguez.

Fuentes municipales afirman a día de hoy que se están llevando a cabo estudios para ver dónde es posible modificar el estacionamiento para ampliar plazas. Así, señalan, “es posible” que se creen algunos sitios nuevos, pero no es fácil, debido a la configuración del barrio, con calles y aceras estrechas.

Hace dos meses, en agosto, ya se produjo un cambio de tráfico en la zona. Alberto Datas Panero cambió de sentido desde el cruce con Cardenal Cisneros hasta San Jaime.

De esta forma, Alberto Datas Panero suma incorporaciones a Cardenal Cisneros, algo que hasta ahora no era posible al tener sentidos de circulación opuestos. La conexión con San Jaime ofrece, además, una vía directa hasta la calle Pontedeume. Los pasos de peatones existentes se mantuvieron en todas las intersecciones, y la actuación incluyó también los pertinentes cambios de señalización y el repintado de las zonas de estacionamiento y del entorno de la estación de BiciCoruña.

El Ayuntamiento dio así respuesta a una petición vecinal. “Es algo con muy fácil adaptación porque la mayoría de los garajes dan a esa calle y es lógico y coherente. Si bajamos todos, evitamos dar la vuelta por la calle de la Fe y consideramos que fue una petición acertada que sea hacia abajo para no dar vueltas”, sostuvo hace semanas Juan Rodríguez. Ahora, los vecinos de la Sagrada Familia cuentan los días para librarse de las vallas y echar a andar.