Los bomberos revisan el puente ferroviario de A Grela

En la tarde, sobre las seis, de este domingo se ha podido ver a los bomberos en el polígono de A Grela haciendo labores de asistencia y comprobación en el puente de la calle Galileo Galilei. Esta actuación ha provocado que se cortase el paso de los coches.

A pesar de no tener actividad actualmente, en la zona revisada había antiguamente un ramal 'fantasma' que unía la terminal de tren actual con el antiguo cargadero de butano de San José -hoy en la multinacional española Exolum (antigua CLH)-. Con el tiempo, la vegetación ha ido comiendo espacio, lo que la ha dejado oculta y olvidada.

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En las últimas semanas la zona se ha limpiado y se ha retirado la maleza para volver a dejar aparecer a las vías. El denominado ramal Petroliber, construido a principios del siglo pasado, lleva en desuso desde los años 90, cuando dejaron de circular los trenes de butano debido a la construcción de los gaseoductos, y también de arena, que se cargaban precisamente en el polígono.

Riesgo de desprendimiento

Este verano los bomberos también acudieron a otro punto cerca de la zona, a la avenida Enrique Salgado Torres debido a un desconchón (desprendimiento o caída de un trozo pequeño del enlucido, revestimiento o pintura) en el puente ferroviario que cruza por calle Cristóbal. Tras el estudio pertinente aseguraron que no revestía gravedad a corto o medio plazo. En cambio los vecinos de la zona reclaman una reparación.

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Liberar a una persona encerrada

Además de esta intervención, los efectivos del parque de A Grela tuvieron que acudir esta madrugada a un domicilio en la Calle José Baldomir después de que una persona quedase atrapada en el interior de su cuarto de baño por un fallo en el picaporte.