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A Coruña

La conexión holandesa: investigan las drogas sintéticas en A Coruña

Una patrulla que dio el alto a un coche por una infracción descubrió una mochila con toda clase de pastillas

Abel Peña
Abel Peña
01/11/2026 04:12
Alijo de drogas sintéticas
Material incautado en la intervención de la semana pasada
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La detención por parte de la Policía Nacional de un sujeto al que se le incautó una mochila con una gran variedad de drogas sintéticas (LSD, ketamina, anfetamina y MDMA o éxtasis) llamó la atención a las autoridades. La Policía sospecha que el individuo, que viajaba a bordo de un vehículo que había cometido varias infracciones de tráfico, y que fue descubierto por casualidad, había realizado un viaje a Holanda, donde se había aprovisionado de pastillas.

No existe un laboratorio en Galicia capaz de hacer todo esto”, comentan expertos en la lucha contra la droga. Holanda no es conocido solo por sus tulipanes: existen organizaciones que fabrican sustancias sintéticas en grandes cantidades e igual que unos se ‘bajan al moro’ a hacerse con hachís, los hay que toman la ruta norte, hacia los Países Bajos y vuelven con 1.500 pastillas.

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En algunos casos, mucho más: en 2009 se incautó en un domicilio de Monte Alto nada menos que 150.000 pastillas de éxtasis, el mayor alijo jamás intervenido a una sola persona. “La distribución es diferente también”, comentan fuentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco). La droga más popular en A Coruña (algo que confirma Aclad (Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga) sigue siendo la cocaína, aunque ha cambiado su forma de consumo, y cada vez se toma más como crack (con una pipa de cristal). Y la marihuana y el hachís se encuentran en segundo lugar, mientras que el consumo de heroína sigue estancado desde hace años.

La cocaína (o el crack) se vende a menudo en narcopisos como el de Os Castros en el que la Policía detuvo a un sujeto el viernes, que los vecinos conocen bien y que denuncian a la Policía, por convertirse en un foco de problemas y de criminalidad. No solo en la propia comunidad del narcopiso, sino en todo el barrio.

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Sin embargo, las drogas sintéticas se mueven en el mundo del ocio nocturno. “El que viene con un cargamento lo vende en las discotecas, diez, veinte euros por una dosis”, explica un experto de la Udyco. Discretamente, en locales en penumbra llenos de gente, cambian de manos pastillas grabadas con la cara de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, o cualquier otra imagen que se considere divertida, como si fuera una golosina.

“El problema es que no saben qué se están tomando –explican desde la Policía Nacional– y que los fabrica gente que no es químico, que no mide los ingredientes bien”. Toda droga es peligrosa pero, en este caso, una dosis mínima puede resultar mortal o tener efectos inesperados. 

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