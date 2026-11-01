Inés Rey reivindica la memoria de Barbeito, Curros y Calvet en San Amaro

Inés Rey en el momento de colocar las flores sobre una de las tumbas Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidió este domingo, 1 de noviembre, la tradicional ofrenda floral del Día de Todos los Santos en el cementerio municipal de San Amaro. Una ceremonia dedicada este año a tres figuras fundamentales de la historia de la ciudad: la maestra y pedagoga María Barbeito Cerviño, el poeta Manuel Curros Enríquez y Federico Fernández-Amor Calvet, fundador de la Sala Calvet y vinculado al nacimiento del Deportivo.

El acto comenzó frente a la Cruz de los Olvidados con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Rey trasladó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y recordó que Galicia conoce de cerca el dolor provocado por este tipo de tragedias.

La ceremonia reunió a representantes de la Corporación municipal, familiares de las personas homenajeadas, miembros de la Real Academia Galega, de la Fundación Curros Enríquez y del RC Deportivo, además de representantes de distintas instituciones de la ciudad. La Coral Polifónica Follas Novas acompañó el recorrido con las interpretaciones de 'Xa non sei cantar' y 'Signore delle cime'.

Durante su intervención, la alcaldesa reivindicó San Amaro como un espacio fundamental para comprender la identidad coruñesa. "Os valores de A Coruña reposan neste enclave, pero non están dormidos; son os mesmos que guían a cidade no presente e que debemos preservar porque forman parte da nosa identidade", afirmó.

María Barbeito, referente de la educación y los derechos de las mujeres

Uno de los ejes centrales de la homenaje fue la figura de María Barbeito, coincidiendo con los 90 años del golpe de Estado de 1936 y el inicio de la represión franquista que truncó su trayectoria docente.

Inés Rey destacó su contribución a la renovación pedagógica, su defensa de los derechos de las mujeres y su apuesta por una enseñanza moderna, activa e igualitaria. Barbeito fue directora de las Escuelas de la Guarda, introdujo el método Montessori en Galicia y formó parte de la Real Academia Galega.

La alcaldesa recuperó también una de sus frases más reivindicativas, pronunciada en 1934 durante la conferencia La mujer antes, ahora y después: "Atreveos a todo, dentro de vuestro derecho, mujeres; nada temáis".

Rey situó a Barbeito dentro de la tradición de mujeres que contribuyeron al progreso de A Coruña, junto a figuras como Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Juana de Vega y María Pita.

Curros Enríquez, 175 años de una figura clave de la cultura gallega

La ofrenda también recordó al poeta Manuel Curros Enríquez cuando se cumplen 175 años de su nacimiento. La alcaldesa puso en valor su compromiso con la libertad, la justicia social y la defensa de Galicia, así como su papel en el impulso de la Real Academia Galega, que celebra este año su 120 aniversario.

"A Coruña foi e segue a ser un berce do galeguismo e un motor da cultura", señaló Rey.

La regidora recordó el homenaje que la ciudad tributó al poeta en 1904, cuando fue coronado como tal en el Teatro Principal, actualmente Teatro Rosalía de Castro. En aquella ocasión, Curros leyó el poema 'Ao pobo cruñés', en el que agradeció el reconocimiento recibido y lo hizo extensivo al conjunto del pueblo gallego.

Su estrecha relación con la ciudad quedó patente también tras su fallecimiento. El 2 de abril de 1908, alrededor de 40.000 personas acompañaron su féretro hasta el cementerio de San Amaro. "Mesmo nun momento de homenaxe persoal, Curros puxo por diante o seu país", recordó la alcaldesa.

Federico Fernández-Amor Calvet y los orígenes del Deportivo

El tercer protagonista de la jornada fue Federico Fernández-Amor Calvet, fundador en 1901 de la Sala Calvet, un espacio situado en la calle de la Galera dedicado a la educación física y la práctica deportiva.

Cinco años después, de aquella iniciativa surgió el Club Deportivo de la Sala Calvet, germen de una institución que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Inés Rey reivindicó la importancia de Calvet, una figura menos conocida popularmente, pero cuyo legado continúa presente en la vida de miles de coruñeses. La alcaldesa destacó el papel del deporte como herramienta de progreso social y la capacidad del Deportivo para unir a la ciudad tanto en las victorias como en las derrotas.

“Quizais a figura menos coñecida popularmente das que hoxe homenaxeamos, pero cun legado moi presente no día a día da cidad", afirmó.

La coincidencia del 120 aniversario de la Real Academia Galega y del Deportivo sirvió también para recordar el dinamismo cultural y social de la A Coruña de principios del siglo XX.