Michael Doyle y José María Castellano, durante el acto celebrado en Sabón Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Michael Doyle, adjunto al secretario general de Naciones Unidas, destacó el alto nivel de compromiso que demuestra Inditex al convertirse en la primera empresa española que se adhirió al Pacto Global. El acto de presentación del acuerdo se celebró en la sede central de la firma textil coruñesa; hace 100, en la plaza de María Pita se celebró el tradicional mercado de las flores donde un centenar de varios puestos llenaron el lugar de colores y alegría.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La ONU elogia el alto nivel de compromiso de Inditex

La firma textil Inditex será la primera compañía española en incorporarse al Pacto Global. Una iniciativa propiciada por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y destinada a defender los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y el medio ambientes en el marco de las empresas privadas. Para ello, Inditex iniciará una transformación a todos los niveles. Este cambio permitirá a a la compañía adoptar los principios del pacto. El acto de presentación, que tuvo lugar en las instalaciones de Inditex, contó con la presencia de Michael Doyle, adjunto de Annan, quien explicó que el objetivo principal del plan es fomentar la responsabilidad social en las empresas, y de un grupo de directivos de la compañía, encabezado por José maría Castellano Ríos, vicepresidente consejero de Inditex.

Por otro lado, los cementerios de A Coruña lucen sus mejores galas. El brillo de los mármoles y el colorido de las flores es el resultado del esfuerzo por parte de los empleados municipales y del cuidado de los particulares que engalanan las tumbas para el Día de Todos los Santos.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Plaza de María Pita celebra el tradicional Mercado de flores

Vísperas del día de los difuntos se celebró en la Plaza de María Pita el tradicional mercado de flores que, al aire libre, se instala todos los años. Cerca de un centenar de puestos multicolores se repartieron en el centro de la plaza. A las siete de la mañana empezaron a llegar las primeras floristas para comprar al por mayor las flores que luego venderían en pequeñas cantidades. Pocas horas después comenzamos a desfilar los clientes que, tras el pequeño regateo de rigor, fueron llevándose la mercancía. En uno de los puestos, una mujer tostada, vestida de aldeana y voceando su mercancía, mitad en castellano y mitad en gallego, daba la sensación de dominar el mercado. Tras los primeros informes, todo quedó comprendido. Se trataba de Elisa Raso Costelo, veterana de este mercado, la decano según nos dijo ella misma, aunque algunas de sus compañeras protestaron. No se sabe bien quién es la más antigua.

Además, a las ocho y media de la noche, cuando prestaba sus servicios como camarero en un café de San Andrés, un hombre de 63 años, se sintió indispuesto y falleció repentinamente.