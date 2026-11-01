El programa municipal Freestyle People School lleva el rap a las aulas para concienciar contra el acoso

Una imagen de la edición del pasado año | archivo el ideal gallego

El Ayuntamiento iniciará a partir de este lunes el programa Freestyle People School, una iniciativa organizada en colaboración con la Asociación Poten100mos que tendrá lugar en dos colegios de la ciudad, el CEE María Mariño y el CEIP Novo Mesoiro. La actividad busca utilizar el rap y la improvisación como herramientas para concienciar y luchar contra el acoso en las aulas.

El programa será impartido por Freestyle People, el primer grupo inclusivo de esta disciplina, formado mayoritariamente por chicos y chicas con discapacidad intelectual y otros chicos en situación de vulnerabilidad social, con el impulso de la Asociación Poten100mos y Galos do Norte.

El freestyle rap o simplemente freestyle es la habilidad o arte de rapear de forma improvisada con o sin micrófono sobre una base o sin esta.

La propuesta pretende acercar a los centros educativos de A Coruña una metodología próxima a la juventud, basada en la participación activa, en la creación artística y en el aprendizaje entre iguales, abordando dos de las principales problemáticas detectadas actualmente en los centros educativos. Por un lado, el ciberacoso y la violencia digital, por otro, la violencia de género y el acoso sexual entre adolescentes.

Encuentro

En total, se realizarán diez sesiones en cada centro entre los meses de noviembre y mayo, junto con una jornada de encuentro entre los dos centros que se producirá en el mes de junio. El equipo asignado a este proyecto combina experiencia en educación y en inclusión social, intervención con personas vulnerables y cultura ‘freestyle’.

Freestyle People School es, en definitiva, un programa piloto que busca promover la convivencia, la educación emocional y la prevención de la violencia digital y machista en los centros educativos empleando las herramientas del freestyle rap, la improvisación y las artes urbanas.