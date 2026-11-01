Ecoener acelera su expansión internacional con proyectos en Europa y Latinoamérica

El parque solar en vista aérea

Ecoener, empresa dedicada a las energías renovables con sede en A Coruña, avanza en su plan de crecimiento global y diversificación geográfica. Para ello, cuenta actualmente con un cartera estratégica compuesta por un total de once proyectos: cinco de ellos en fase de construcción que suman 335 megavatios y otros seis en desarrollo que aportan 183 megavatios adicionales. Esta cartera proyecta una sólida senda de crecimiento con entradas en operación comercial programadas entre los ejercicios de 2027 y 2028.

Estas son las previsiones que ofrece la empresa en un informe adjunto a los últimos resultados presentados hace unas semanas. En el apartado de iniciativas en construcción, concentra toda su capacidad en cinco plantas fotovoltaicas situadas en Latinoamérica. Destaca el proyecto Payita 2 en República Dominicana, con 60 megavatios, cuya puesta en marcha está prevista para 2027. Ese mismo año también está prevista la entrada en funcionamiento en Colombia la planta de Puerto Wilches, de 27 megavatios.

De cara a 2028, Ecoener abordará el complejo San Bartolo / Aquaviva / Santiago / La Mesa en Panamá, con 48 megavatios, mientras que en Guatemala sumará una relevante potencia con dos instalaciones solares: La Hulpita, de 60 megavatios, y Cacales, el proyecto de mayor envergadura de este bloque, con 140 megavatios de potencia instalada.

Avances

Por su parte, los seis proyectos en fase de desarrollo combinan cinco parques solares y uno eólico, con previsiones de entrada en operación para 2028. Esta fase marca el desembarco estratégico del grupo en Europa del Este con el proyecto eólico Miroslovest de 54,4 megavatios y la planta fotovoltaica Morteri de 42,5 megavatios, ambos en Rumanía. Asimismo, la firma refuerza su presencia en el sur del continente europeo con dos instalaciones solares en Italia, Afrina y Hanaro, que sumarán 29 y 12 megavatios respectivamente.

La cartera en desarrollo se completa en Colombia mediante dos plantas solares adicionales: Miraflores, de 12,5 megavatios, y Cactus, de 32 megavatios.

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En términos de potencia por tecnología, la fotovoltaica se sitúa como el motor principal de esta nueva etapa al sumar diez proyectos solares (cinco en construcción y cinco en desarrollo) con una capacidad conjunta de 463,6 megavatios. A esta cifra se añade un parque eólico en desarrollo de 54,4 megavatios.

Toda esta nueva infraestructura reforzará la cartera de activos de la compañía, con especial arraigo en Galicia y Canarias, y en Latinoamérica (Honduras, Guatemala, República Dominicana y Colombia).

Ecoener es una empresa con sede en A Coruña que se dedica al sector de la electricidad de origen renovable y que apuesta por contar con activos en propiedad. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y trabaja con tres tecnologías: eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica.