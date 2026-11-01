De la Perfecta a la Salud, pasando por el balneario flotante de O Parrote: "Está todo inventado"

Carlos González Guitián, próximo miembro numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses Patricia G. Fraga

Este martes 3 de noviembre, Carlos González Guitián pronunciará en el palacio municipal de María Pita su discurso de ingreso como numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Bajo el título de ‘Balnearios marítimos y baños de mar en A Coruña. 1834-1934’, se centra en la historia de un patrimonio herculino por momentos olvidado.

El trabajo surge de una exposición realizada en Santiago en el año 2017, ‘Balnearia bibliográfica’, tras mucho tiempo de trabajo en años previos con el fallecido doctor Fausto Galdo. “Me di cuenta que de nunca se había abordado el tema de los balnearios marítimos, tal vez porque no queda ninguno”, apunta González Guitián.

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El primero de A Coruña lo sitúa en 1834, en O Parrote. “A Coruña fue una ciudad que abordó la construcción de baños marítimos de forma muy temprana”, apunta el próximo numerario del Cornide, recordando que fueron los miembros de la Academia de Medicina y Cirugía los que se trajeron del exilio francés esta idea.

"Aprovechaban el agua de mar, también dulce, y la calentaban. Era un tema de higiene, hay que tener en cuenta que en aquella época las casas no disponían de agua corriente", comenta González Guitián en relación al "movimiento del higienismo del XIX". Esa primera idea se lleva a cabo en O Parrote, "porque era el lugar más protegido de la ciudad y Riazor como tal no existía aún".

El baño flotante

Recuerda González Guitián que en O Parrote llegó a haber un balneario flotante. Y ríe al recordar la actual plataforma de baño: “No hemos inventando nada, ni la Casa del Agua, ni nada”.

Se trataban, primariamente, de baños vinculados a la higiene, aunque luego evolucionaron para el tratamiento de dolencias musculares y se convirtieron incluso “en centros sociales”, con música y actividades. "El de La Primitiva, por ejemplo, era una estructura inmensa, se traía agua de mar, se calentaba, se habían baños recreando las calidades incluso de otras agua minero-medicinales de Galicia y España, chorros, duchas... acabaron siendo también centros sociales, que eso es muy importante", apunta señalando una postal con una imagen de uno de estos balnearios de mar, ya en Riazor, con un palco exterior "donde llegaban a tocar orquestas".

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Hay que tener en cuenta que el siglo XIX y los principios del XX no eran, precisamente, la época del boom turístico que llegó en la segunda mitad del siglo XX. Estos baños estaban dedicados, principalmente, a la ciudadanía coruñesa, aunque Guitián recuerda que también fueron una primera piedra del llamado "turismo de mar" que llegaría en el futuro, atrayendo a la ciudad a gente del "interior de Galicia e incluso de España". Y para ejemplificarlo recuerda que Isabel II y su corte acostumbraban a viajar, primero a Santander y luego a San Sebastián, para tomar los baños, algunos de ellos recomendados para las afecciones en la piel de la reina.

Los balnearios de mar coruñeses

Tras esos primeros baños de O Parrote, con la expansión de la ciudad, empezaron a instalarse también en la zona de lo que hoy es Riazor. González Guitián habla en su estudio de La Beneficencia, La Primitiva, La Salud... e incluso de La Perfecta, "un barracón enorme que instalaron en la playa y que generó muchísima polémica porque decían que era antiestético, era como un hórreo gigante. Vino un temporal y lo destrozó", comenta.

Si el primero, en 1834, fue el de O Parrote, el último en cerrar fue el de La Salud, en lo que hoy es la avenida de Rubine. González Guitián lo sitúa en el lugar que hoy ocupa la torre Siso, cuya construcción se remonta a los años 60, unos años más tarde del cierre del balneario. "Tenía unas instalaciones impresionantes, también consulta de médicos, todo tipo de baños de aguas calientes, duchas de chorro, baños de asiento y también tenía una sala de piano, donde se hacían recitales", explica sobre esta instalación.

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González Guitián se centra en el lapso entre 1834 y 1934 porque es lo que denomina "la época dorada, la de expansión y consolidación" de estas instalaciones, que empiezan a perder protagonismo con el estallido de la Guerra Civil, pero también con la aparición de "terapias nuevas, aparece una medicina científica y rigurosa, aparecen y se construyen más sanatorios y la gente empieza a tratarse en otros centros", apunta. "Ese mundo va desapareciendo, también por la presión urbanística", comenta en relación al desarrollo de la ciudad.

Aunque esto nace de trabajos previos, en lo relativo a este estudio centrado en la urbe herculina, el autor apunta que ha estado bastante tiempo buceando en el archivo municipal, sobre todo en lo tocante a licencias, porque la mayoría de la documentación era "privada", de los dueños de las instalaciones, y se fue perdiendo con el tiempo. "Ya sabes, los trabajos en los archivos siempre son lentos", apunta, recordando que el trabajo se ha demorado algo más de un año.