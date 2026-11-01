David Iglesias Barca | “En el Fuente y en el Rialto dimos de beber a muchos coruñeses y de varias generaciones”

David Iglesias Barca, en el interior de la cafetería Dársena Patricia G. Fraga

David Iglesias Barca (A Coruña, 1971) es una de esas personas que va saludando gente a medida que va caminando por la calle. Su faceta de empresario del ocio nocturno, en el Rialto, donde era habitual verlo pinchando durante 25 años, le convierte en una cara conocida, aunque también lo es por su faceta como jugador o entrenador de fútbol o como organizador de eventos deportivos como la carrera más multitudinaria del año, la San Silvestre.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Uf, qué difícil... La plaza Fuente Luisa. Vivíamos allí y es donde bajábamos a jugar.

¿Dónde fue al colegio?

Al Eusebio da Guarda.

¿Y qué tal el estudiante era, de los revoltosos?

No, normal. No suspendía ni era de grandes notas, de notable y bienes. Algún sobresaliente, pero pocos.

Y, por entonces, ¿qué quería ser de mayor?

No me acuerdo... Recuerdo la primera vez que que nos preguntaron, ya en bachillerato, y recuerdo haber hablado con mi hermano Jose, como es periodista, para estudiar Periodismo. Y él me dijo: “Sácatelo de la cabeza que se pasa hambre” (risas).

¿Por qué ha elegido La Dársena para hacer la foto?

Me parece el sitio más emblemático de Coruña. Y el local es de mi familia, de mis primos.

Su familia tiene otros locales que también son muy emblemáticos de la ciudad...

Sí, las jamonerías El Pinar y El Rey del Jamón, que ahí es donde empezó la historia de mi familia en la hostelería, en el año 1956. Era de mi padre, que después lo traspasó a mi tío Pepe y entonces fue cuando abrió El Pinar, el Fuente Luisa, el Triunfo del Jamón...

Un montón de jamonerías...

Sí, y la fábrica de jabón.

¿Jamón y jabón?

Sí (risas). La fábrica de jabón estaba junto a la estación de tren.

“Tuvimos la suerte de vivir la mejor época de la noche en Coruña y con una muy buena clientela, buenos trabajadores... En 25 años no vi un follón dentro de los locales”

En ese entorno familiar de hostelería, tira también por ahí aunque se enfoca hacia la noche...

Cuando mueren mis padres, que murieron los dos en apenas tres meses, nos quedamos con los negocios. Éramos pequeños, yo tenía once años, y tuvimos que sacarlos adelante entre todos. Teníamos hostelería de día y de noche, yo ayudaba en los dos y estudiaba. Dividimos la noche para dos hermanos y el día para otros dos. A mí me tocó la noche, con mi hermano Alfredo. Pero después seguimos colaborando juntos en muchos negocios los cuatro hermanos juntos.

¿Cuántos hermanos son?

Somos nueve.

La cena de Navidad será multitudinaria...

Lo es. De hecho, la hacemos en una de las jamonerías de El Pinar, no cabemos en una casa.

Entonces empieza a trabajar en el ocio nocturno y acaba montando El Rialto por su cuenta.

Pero siempre con Alfredo. En el año 91. Estuve, en total, 25 años de noche. Son muchos años.

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Entiendo que es muy distinta aquella noche a la de ahora...

Tuvimos la suerte de vivir la mejor época de Coruña y con una muy, muy buena clientela, buenos trabajadores... En 25 años no vi ningún follón dentro de los locales. Era una noche muy sana, si se puede llamar así, con buen ambiente. Guardamos muy buenos recuerdos de esa época. En el Fuente y en el Rialto dimos de beber a muchos coruñeses y de varias generaciones.

Y una agenda de conocidos imagino que amplia...

Debo de tener unos 18.000 contactos en el móvil. Pasaron por allí miles de personas y el boca a boca nos hizo continuar.

¿Echa algo de menos de trabajar por la noche?

Nada. Le dije a mi hermano que ya llevaba 25 años y que me costaba sonreír. Y cuando te cuesta tener ese trato con el público tienes que apartarte porque eres tú el que falla. Traspasamos los dos negocios y cambiamos de vida.

¿Cómo cree que ha cambiado la noche desde esa época?

Entonces no había móviles, la diversión y la socialización estaba en la calle, en los bares. Cuando empezaron los móviles, llegaron también nuevos locales, como fue la parte del puerto, empezaron a cambiar los gustos, la música... Ahí nos dimos cuenta de que había que esforzarse muchísimo para seguir manteniendo el ritmo que teníamos. Y nuestra clientela ya empezaba a hacerse mayor. Tomamos la decisión en el momento justo. Los locales, los dos, siguen trabajando bien, pero es otro concepto.

Aparte de la noche, su vida también ha estado muy vinculada con el deporte...

En el colegio hacía mucho voley pero empezaron a llamarme equipos de fútbol y dejé el voley. Sacaba algo de dinero, poquito, pero siempre jugué por diversión; nunca pensé en dedicarme profesionalmente, aunque sí tuve llamadas de equipos.

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También para entrenar...

Sí, hice dos FP, una para entrenador nacional de fútbol y otra de fútbol sala. Después me fui a Madrid a hacer Dirección Deportiva. Y me empezaron a llamar equipos hasta que tuve contrato profesional en el Bergantiños, donde estuve once años, hasta hace tres.

En medio de esto, empieza a organizar la San Silvestre...

Las carreras y los eventos deportivos los empezamos a hacer en los años 90, relacionados con el Rialto y el Fuente. Queríamos dar una visión de lo que realmente nos gustaba, que era el deporte, y matar un poco esa fama que tenía la noche. Parece que son cosas incompatibles y qué va. Lo único es que, en lugar de tomarte 15 copas, te tomas una o dos o refrescos o cerveza. Y esa era nuestra idea. Empezamos a organizar muchos eventos deportivos relacionados con la actividad hostelera. Y a partir de ahí fue todo seguido.

¿Cuántos organizan ahora?

La Carrera de la Mujer, la San Silvestre... La Federación nos contrata para el gran premio de marcha y con el Ayuntamiento tenemos una relación fluida para colaborar en algunas pruebas.

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Organiza muchas carreras pero no corre ninguna...

No, estoy operado de las rodillas, de los tobillos... El fútbol me dejó secuelas (sonríe). No corro pero me encanta caminar y Coruña la disfruto mucho caminando.

¿Por dónde vive?

En el Paseo de los Puentes.

¿Qué es lo que le gusta de vivir en esa zona?

Es muy tranquila, vas caminando a todas partes y tienes la salida de Coruña muy fácil.

¿De qué presume como coruñés?

De lo más bonito, la zona de La Marina, la Ciudad Vieja, y de las grandes marcas que hay. Presumo del litoral y de que es una ciudad para vivir.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época de A Coruña le gustaría ir?

Me quedaría como estoy. Creo que he quemado y he vivido bien todas las etapas de mi vida, no volvería atrás para nada.