Abarrote en el Coliseum: el multiusos de A Coruña vivirá diez conciertos en apenas 20 días

Ambiente en el Coliseum durante el reciente concierto de Tanxugueiras Carlota Blanco

Tras un mes de octubre con apenas un par de citas musicales, el Coliseum afronta noviembre con una agenda con más días ocupados que libres. Tanto es así que en 22 días acogerá diez recitales y dos partidos del Leyma Básquet Coruña.

Un auténtico abarrote que comenzará esta próxima semana con un doblete, el de Vetusta Morla, que regresan, a A Coruña y a los escenarios, con una anticipada gira que ha agotado las entradas de una de sus fechas (el 7 de noviembre) y va camino de hacer lo propio con la que han tenido que añadir por el camino (la del 6 de noviembre).

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Tras dos años de silencio, la banda madrileña regresa con una gira llamada 'Gira de vuelta, canciones de ida', en la que buena parte del repertorio lo compondrán nuevos temas de un futuro disco aún sin fecha.

Melendi vuelve a hacer historia

Melendi fue hace unos años el primer artista en hacer un triplete en el Coliseum, tocando tres días seguidos. Y ahora también es el segundo en volver a lograr esta hazaña. Con su nuevo disco, 'Pop rock', y una gira homónima, el artista asturiano vuelve a necesitar tres fechas (12, 13 y 14 de noviembre) para satisfacer al público herculino.

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Solo le hizo falta anunciar que la gira pararía en A Coruña para que las entradas volaran. Tras colgar el cartel de 'no hay entradas' en su segundo concierto, este pasado mes de agosto se vio en la obligación de anunciar una tercera cita, siendo así el único artista que hace triplete y el único que, obviamente, repite tal logro.

Visita internacional

Las casualidades de la vida han llevado al artista canadiense Bryan Adams no solo a repetir concierto en A Coruña dos años después de su última visita, sino a hacerlo exactamente el mismo día: 16 de noviembre.

El éxito de 'So happy it hurts' en 2024 ha hecho que Bryan Adams regrese este año con su nueva gira 'Roll with the punches', mismo título que el disco que vio la luz el pasado año 2025. Antes de su visita, este pasado verano, el músico canadiense publicó otro nuevo trabajo, 'Tough town', en el que recopila alguna de las rarezas publicadas en el pasado, intercaladas con algún que otro tema que no se había editado hasta la fecha.

Los grandes éxitos de Mónica Naranjo

Casi sin tiempo a respirar, el Coliseum volverá a acoger un nuevo concierto. El 20 de noviembre será el turno de Mónica Naranjo, que recala en A Coruña en el marco de su gira 'Greatest hits'.

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'Sobreviviré' o 'Desátame' serán algunos de los temas con los que la artista catalana repasará sus más de tres décadas sobre los escenarios. El show contará con un equipo de lujo, además de un diseño y un vestuario exclusivo en lo que, además, será su único concierto en Galicia.

El regreso de una gran voz

A sus 83 años, Raphael sigue demostrando que está en una gran forma con una nueva gira por todo el país. Hace dos años dio un susto a sus fans tras sufrir un linfoma cerebral que lo apartó de los escenarios, pero el pasado 2025 regresó a los mismos.

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Tan solo un día después de la actuación de Mónica Naranjo, el 21 de noviembre el artista de Linares se presenta en el Coliseum con su gira 'Raphaelísimo' un espectáculo en el que, acompañado de su banda, interpreta los grandes éxitos que han acompañado a generaciones durante décadas, intercalados con los temas de 'Ayer... aún', el disco que publicó en 2024, antes de sufrir el linfoma.

Cuando zarpa la música

Tras las celebraciones de su 30 aniversario, que tuvieron sus paradas en A Coruña, el dúo madrileño Camela vuelve a lo grande, con un nuevo concierto en el Coliseum el 27 de noviembre.

Con nuevos temas como 'Nunca te he olvidado', 'Tu mirada' o 'Contéstame', Dioni Martín y María de los Ángeles Muñoz volverán a cantar en compañía del público herculino en la penúltima cita musical del mes de noviembre en el Coliseum.

Los más pequeños de la casa también cantan

El último concierto del multiusos este noviembre será para los más pequeños de la casa. La artista argentina Luli Pampín vuelve a A Coruña, en esta ocasión al recinto multiusos.

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Lo hace con su último espectáculo, 'Millones de gracias', dedicado a toda la familia y en el que también repasa sus diez años de carrera, y que dispondrá el 28 de noviembre en el Coliseum.

El tiempo añadido

Cabe recordar que el multiusos se seguirá transformando en cancha de básquet este mes de noviembre.

El día 8, tras el segundo recital de Vetusta Morla, el Coliseum acogerá a las 18.00 horas el partido entre el Básquet Coruña y Morabanc Andorra. Dos semanas más tarde, el 22 de noviembre, tras las citas con Mónica Naranjo y Raphael, el recinto volverá a acoger a la 'marea naranja' a las 12.00 horas para el enfrentamiento contra Ilerna Lleida.