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A Coruña

Varios inquilinos se unen contra la compra de sus edificios por una sociedad madrileña

Los afectados han creado un grupo denominado Bloques en loita para defender sus intereses

Abel Peña
Abel Peña
31/10/2026 04:51
Afectados de Gramela, durante la manifestación por el derecho a la vivienda del 4 de octubre | germán barreiros
Afectados de Gramela, durante la manifestación por el derecho a la vivienda del 4 de octubre
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Semanas después de que saliera a la luz, durante una protesta por el caso Maricarmen, el caso de los vecinos del número 30 de Gramela, en el Agra do Orzán, y de otros inmuebles adquiridos por una inmobiliaria, la situación sigue sin resolverse. Pero eso no significa que no haya novedades: una empresa coruñesa se había deshecho de la mayoría de los activos vendiéndoselos a una radicada en Madrid, de manera que actualmente solo conserva uno, el número 30 de Gramela, con el que está negociando con los residentes, a los que en un principio se les exigía que abandonaran sus casas al finalizar sus contratos.

Los afectados se están uniendo en un grupo denominado Bloques en loita en el que figuran inquilinos del número 30 de Gramela, pero también de Agra de Bragua 7, Adelaida Muro 60 y Capitán Troncoso 21. Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de los inmuebles han sido vendidos a una empresa radicada en Madrid hace unos meses, según se notificó a los afectados, suscita algunos interrogantes.

Reventa

El abogado Antonio Vázquez señala que la venta a la sociedad limitada madrileña pudo deberse a que las compras que había realizado la inmobiliaria coruñesa excedían su capacidad. En los últimos meses, esta empresa había estado localizando edificios con un único propietario (o muy pocos), preferentemente una persona mayor o herederos que no tenían interés en gestionar la propiedad, y que aceptaban la oferta aunque fuera a un precio ventajoso para la inmobiliaria. Pero esta, a su vez, revendió rápido la mayor parte de sus propiedades a la sociedad limitada madrileña.

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En cuanto al edificio del número 30 de Gramela, la inmobiliaria coruñesa ha abierto negociaciones con el representante legal de los vecinos que podrían llevar indemnizaciones, prórrogas en los contratos e incluso la compra de los pisos de los que actualmente son solo inquilinos. Pero como señala Juan Lesta, afectado de A Gramela, todavía está en su fase inicial. “Lo primero es si queremos o no negociar –explica el abogado–y ahora tenemos que ponernos de acuerdo. Ambas partes intercambiarán propuestas”. Él está seguro de que prosperará la negociación.

También se ha puesto en contacto con la empresa madrileña para comunicarle su intención de negociar, pero todavía no han recibido ninguna respuesta. Vázquez reconoce que la lejanía puede amortiguar algo la presión que los afectados pueden hacer sobre la empresa, antes de llegar a la batalla judicial en sí, para atraer la atención de la opinión pública y medios de comunicación: “Una empresa en Madrid también va a ver empañada su imagen. Hoy en día hay un movimiento solidario a nivel nacional”.

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No todos los afectados quieren ser propietarios. El edificio de Troncoso, por ejemplo, es pequeño y se encuentra en mal estado, de manera que ser propietario obligaría a una derrama importante. Para gente trabajadora, que actualmente paga unos 400 euros de alquiler, la inversión sería excesiva. 

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