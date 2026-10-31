Una de cada cuatro viviendas de A Coruña no son residencias habituales

Vista de A Coruña con las torres de pisos de Someso en primer plano quintana

A la hora de determinar el origen de la crisis de vivienda que padece España entera, unos inciden en la escasez de vivienda, y otros en la especulación como causa primordial. Esta distinción no es baladí, porque es la diferencia entre apoyar la regulación del mercado o no. Los datos del Instituto Nacional de Estadística avalan que el 75,8% de las viviendas de A Coruña son residencias habituales.

Es decir, que de 104.637 viviendas (los datos son de 2021) hay 26.000 viviendas vacías, o casi, una de cada cuatro. Estos datos se obtienen examinando el consumo eléctrico de cada piso de tal manera que se puede deducir si hay alguien viviendo en su interior. El INE discrimina entre viviendas vacías, de bajo consumo, de uso esporádico y los verdaderos hogares, los que consumen más de 750 kilowatios por hora mensuales. La estadística fija el umbral mínimo de consumo de 100 kilowatios por hora mensuales (basado en la mediana coruñesa, esto es, lo más habitual) para considerarlo habitado. De esto se deduce que poco más del 75% de las viviendas, son verdaderos hogares. Es decir, que están ocupados de forma constante. Algo más del 7% se usan de forma esporádica y el resto están vacíos o semivacíos. O sea, casi el 17%. Esto, por supuesto, incluye inmuebles vacíos y ruinosos u otros casos como un inmueble okupado, dado que muchas veces se conectan ilegalmente a la red eléctrica, pero es sin duda una manera fiable de obtener una visión de conjunto.

Cifras 104.637 viviendas contaba A Coruña en 2021 según los datos del Instituto Galego de Estadística, mientras que en 2001 eran poco más de 86.000 4.397 unidades habitacionales se construirán en Monte Mero a partir de 2028, el mayor desarrollo residencial en A Coruña de los últimos años

En realidad, la proporción de residencia habitual en la ciudad es menor que en otros núcleos urbanos importantes de Galicia. En este caso, quien se lleva la palma es Ferrol, donde el porcentaje de viviendas habituales es solo del 62,8%, mientras que en Santiago es del 76,8%, en Vigo del 76,3, en Lugo del 67,1, el 75,4% en Pontevedra, y el 66,9% en Ourense. Es decir, que A Coruña se halla en tercer lugar.

En el mercado

Convertir esos pisos en viviendas habituales podría contribuir a solucionar la crisis habitacional que existe en A Coruña, toda vez que las grandes promociones que ha anunciado la Xunta, como la de Monte Mero, apenas superan los 4.300 pisos, la mayoría de los cuales serán destinados a alquiler social.

Los pisos totalmente vacíos en A Coruña serían más de 15.000, cifra que podría ascender a más de 17.000 si se suma los de bajo consumo, y esto, sin contar las viviendas de uso esporádico. El problema de movilizar esta gran bolsa de pisos es difícil de resolver, primero porque no hay forma de saber cuántos de ellos están en condiciones de ser habitados. Pero, por otro lado, muchos dueños de viviendas desocupadas no se sienten seguros como para ponerlas en alquiler en el actual mercado inmobiliario.

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Mientras que desde el PP apuestan por ofrecer garantías jurídicas e incluso ayudas a la rehabilitación, los grupos que defienden la vivienda como un derecho están más a favor de subidas de impuestos para aquellos que mantengan los pisos sin hogar haciendo suyo el lema, ”ni gente sin casas, ni casas sin gente”. De momento, la oferta de pisos en alquiler sigue cayendo, lo que parece indicar que las perspectivas a corto plazo son negativas.