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A Coruña

Un paciente del Abente y Lago prende fuego a su cama al quedarse dormido fumando

El personal del Hospital extinguió las llamas antes de que llegaran los Bomberos 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/10/2026 12:10
14 octubre 2024A CoruÃ±a.- PanorÃ¡micas de la ciudadPuerto deportivo y Hospital Abente y Lago
Hospital Abente y Lago
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Los Bomberos acudieron pasada la una de la madrugada de hoy a sofocar un pequeño incendio que se había declarado en una habitación del Hospital Abente y lago. Según confirman fuentes del servicio de emergencia, lo inició un paciente que estaba fumando en la cama

Todo ocurrió en la tercera planta. A esa hora, había poco trasiego y el paciente había aprovechado para fumar a escondidas, aunque no está permitido. Todo apunta a que se quedó dormido, y el ascua del cigarrillo prendió en la ropa cama. 

Inmediatamente, el humo hizo saltar los detectores y el personal lo extinguió el fuego por sus propios medios incluso antes de que llegaran los Bomberos. Sin embargo, el paciente sufrió quemaduras por las que tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del Chuac

Por su parte, los Bomberos realizaron labores de ventilación para expulsar todo el humo acumulado en la sala. Antes de las dos de la madrugada, todo había concluido y la tranquilidad había vuelto al centro hospitalario

GermÃ¡n. actuaciÃ³n de los bomberos en la calle juan florez

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