Un paciente del Abente y Lago prende fuego a su cama al quedarse dormido fumando

Hospital Abente y Lago Patricia G. Fraga

Los Bomberos acudieron pasada la una de la madrugada de hoy a sofocar un pequeño incendio que se había declarado en una habitación del Hospital Abente y lago. Según confirman fuentes del servicio de emergencia, lo inició un paciente que estaba fumando en la cama.

Todo ocurrió en la tercera planta. A esa hora, había poco trasiego y el paciente había aprovechado para fumar a escondidas, aunque no está permitido. Todo apunta a que se quedó dormido, y el ascua del cigarrillo prendió en la ropa cama.

Inmediatamente, el humo hizo saltar los detectores y el personal lo extinguió el fuego por sus propios medios incluso antes de que llegaran los Bomberos. Sin embargo, el paciente sufrió quemaduras por las que tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del Chuac.

Por su parte, los Bomberos realizaron labores de ventilación para expulsar todo el humo acumulado en la sala. Antes de las dos de la madrugada, todo había concluido y la tranquilidad había vuelto al centro hospitalario