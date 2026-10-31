Un homenaje a la música de Studio Ghibli con un concierto a la luz de las velas en A Coruña

Cartel del concierto ‘Veladas: Ghibli Tributo’

El auditorio Gaviota de Palexco acogerá el próximo febrero un concierto especial en homenaje a la música de Studio Ghibli, el icónico estudio de animación capitaneado por Hayao Miyazaki. Se trata de ‘Veladas: Ghibli Tributo’, que se celebrará el 12 de febrero de 2027.

Se trata de un concierto bajo la luz de las velas protagonizado por un cuarteto de piano, violín, violonchelo y flauta que revivirá algunas de las composiciones más destacadas de Joe Hisaishi, el músico y director de orquesta que ha trabajado en varias de las cintas de Miyazaki. De este modo, durante aproximadamente una hora, el público se podrá volver a sumergir, a través de sus canciones, en películas ya históricas como ‘El viaje de Chihiro’, ‘Mi vecino Totoro’ o ‘La princesa Mononoke’, entre otras.

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El concierto busca ser una experiencia que despierte en el público asistente ese mundo de emoción y de nostalgia tan ligado a las cintas creadas por Miyazaki a lo largo de los años.

Las entradas para esta velada musical a la luz de las velas ya están a la venta en la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios que parten de los 30,8 euros, según el sector elegido.

Palexco suma así una nueva propuesta cultural para el próximo año, cuyo calendario ya cuenta, por ahora, con un concierto de El Cigala (15 de enero), una doble sesión de humor de Galder Varas (30) y el espectáculo de improvisación humorístico ‘Corta el cable rojo’ (29 de mayo).