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A Coruña

Los Museos Científicos de A Coruña celebran la Semana de la Ciencia con nueve días de entrada gratuita

La Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae abrirán gratis del 7 al 15 de noviembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/10/2026 12:18
La Casa de las Ciencias
El Ideal Gallego
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Los Museos Científicos Coruñeses celebrarán del 7 al 15 de noviembre la Semana de la Ciencia 2026 con nueve jornadas consecutivas de puertas abiertas y acceso gratuito a sus tres instalaciones: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

Durante estos días, los tres centros abrirán sus puertas de 10:00 a 19:00 horas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de sus exposiciones y propuestas interactivas. El último acceso estará permitido hasta las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae y hasta las 18:30 horas en la Casa de las Ciencias y la Domus.

Aunque la entrada será gratuita, será necesario reservar previamente para visitar el Aquarium Finisterrae. Las invitaciones podrán conseguirse a partir de las 9:00 horas del día anterior a la visita a través de la página web de los Museos Científicos.

Las personas mayores de 65 años tendrán un acceso especial, ya que podrán entrar sin necesidad de reserva y acompañadas de otra persona si lo necesitan.

En el caso de la Casa de las Ciencias, la visita a las salas de exposiciones será libre y no requerirá reserva previa. Sin embargo, quienes quieran asistir a alguna de las sesiones del Planetario deberán retirar invitaciones a partir de las 9:00 horas del día anterior.

La programación del Planetario incluirá sesiones en directo sobre el cielo del mes, de lunes a viernes a las 18:00 horas, en castellano y gallego, dirigidas a mayores de 10 años.

Durante los fines de semana habrá también diferentes propuestas para el público familiar: 'Polaris', en gallego, a las 11:30 horas; '3CLIPSE', en castellano, a las 13:00 horas; y 'Hazenults', dirigida a niños de entre 4 y 6 años, a las 17:00 horas. La jornada se completará con una nueva sesión en directo sobre el cielo del mes a las 18:00 horas.

Entrega de los Premios Prismas el 14 de noviembre

La Semana de la Ciencia contará también con una cita destacada en su programación: la entrega de los XXXIX Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica.

El acto tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña y reconocerá el trabajo de profesionales y entidades dedicados a acercar la ciencia a la sociedad.

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