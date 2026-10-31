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A Coruña

La Navidad sigue dejando su huella a falta de dos meses con la instalación de la bola de La Marina

Óscar Ulla
Óscar Ulla
31/10/2026 21:07
Instalación de la bola de Navidad de La Marina
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Aunque A Coruña todavía se sigue afanando en dar sustos a cambio de caramelos, la Navidad sigue haciendo acto de presencia y dejándose notar en las calles de A Coruña: primero fueron los primeros turrones de la temporada en los supermercados, luego el montaje del mercado navideño y del gran árbol que presidirá María Pita, siguió el montaje de las luces en las primeras calles de la urbe y, ahora, La Marina ya tiene su tradicional bola.

Árbol de Navidad montado en María Pita

Navidad antes de Halloween en A Coruña

Más información

Tras descargar los múltiples paneles que la componen el pasado viernes, este sábado los operarios, con la ayuda de una grúa, se afanaron en instalar este elemento navideño en la dársena de La Marina, dejándola ya prácticamente lista.

No es la única novedad, ya que la instalación de las luces festivas sigue llegando a los barrios de la ciudad. Uno de los últimos ha sido Elviña, en cuyas calles ya empiezan a cobrar protagonismo las luces en los mástiles de las farolas.

De este modo, aunque todavía no hay fecha oficial para el encendido de las luces, buena parte de la ciudad empieza a respirar ya parte del espíritu festivo, aunque todavía reste algo más de mes y medio para Navidad.

La cabalgata, a punto

No solo las luces y el mercado van avanzando con antelación, la cabalgata de los Reyes Magos también va tomando forma.

En los últimos días se dio a conocer cuál será la temática de este año en las carrozas principales: ‘Juguetes tradicionales y la Navidad de siempre’. Se espera que sea un homenaje a las fiestas de antaño, para que los más pequeños descubran aquella magia y atmósfera que vivían generaciones pasadas, al tiempo que se apela a la nostalgia de los más mayores, integrando en los seis vehículos principales de la cabalgata, los que transportarán a los tres Reyes y a sus séquitos, juguetes como soldaditos de plomo, caballitos de madera, peonzas o trenes de vapor, entre muchos otros.

El paso de la Cabalgata llena de ilusión las calles de A Coruña

Los juguetes de toda la vida protagonizarán la cabalgata de los Reyes Magos, que contará con más de un millón y medio de caramelos

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También están preparados ya los caramelos. El Ayuntamiento de A Coruña tiene previsto disponer unos 8.000 kilos de caramelos para repartir durante el trayecto de los Reyes por la ciudad hasta el palacio municipal de María Pita, donde tres tronos esperarán a sus majestades mágicas. Para este fin, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) destinará 31.800 euros a la compra de estos dulces, que en total serán en torno a 1,6 millones de unidades a lanzar durante una cabalgata que el año pasado reunió a más de 125.000 personas por todas las calles de la ciudad herculina. En los diferentes vehículos y actos se estima que habrá unos 300 figurantes, cifra que podrá variar en función de las necesidades ese día.

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