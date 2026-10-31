La manifestación contra Vox en A Coruña finaliza sin disturbios

La manifestación de la tarde de hoy contra Vox Quintana

Sin cargas, sin detenidos y sin disturbios. Ese fue el resumen de una nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña. Durante la jornada del sábado, alrededor de medio millar de personas se concentraron en la plaza de Lugo, a escasos metros de la plaza de Pontevedra, donde se ubicaba una carpa de Vox con simpatizantes de la formación conservadora y a la que acudió el jefe de la delegación europea y vicepresidente del partido, Jorge Buxadé.

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Los manifestantes se movilizaron durante casi una hora bajo una pancarta con el lema ‘Contra o fascismo, nin un paso máis’. Una vez llegaron al final de la plaza, más de una veintena de agentes de la Policía Nacional interrumpieron la marcha hacia la plaza de Pontevedra. No obstante, los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.

Pasadas las 19.00 horas, los convocantes decidieron poner fin a la movilización. Aunque más de una decena dd manifestantes se acercaron a la carpa de Vox, donde aún permanecía Buxadé, para increpar al político y a sus simpatizantes. Tras unos minutos, militantes de Vox desmontaron la carpa en cuestión de segundos y asistentes de distintas ideologías se disolvieron sin incidencias.