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A Coruña

La concentración contra Vox se desconvocará en caso de disturbios, aseguran los manifestantes

Óscar UllaDani Sánchez
Óscar Ulla y Dani Sánchez
31/10/2026 17:52
La concentración 'Contra o fascismo' en la plaza de Lugo
La concentración 'Contra o fascismo' en la plaza de Lugo
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En torno a unas doscientas personas se concentran en la plaza de Lugo, a escasos metros de la plaza de Pontevedra, donde a las 18.30 Vox montará una mesa informativa con sus candidatos al Congreso y al Senado y el eurodiputado Jorge Buxadé. Los convocantes aseguran que no quieren que se repitan imágenes como las del pasado día 21 y afirman que se desconvocará la protesta si se generan disturbios.

"Se a policía provoca que a situación saia do marco previsto: desconvocamos e anunciamos novo punto de encontro", afirman en un manifiesto que están entregando a los asistentes, con varios puntos sobre el proceder de su protesta. "A nosa intención é amosar un movemento de masas vivo, que existe unha alternativa de clase organizada ante o fascismo. Utilizamos a rúa para reforzar a organización antifascista, NON para disturbios sen horizonte claro a medio prazo", dicen en uno de los puntos del documento.

Buxadé ya participó en otra mesa informativa este mediodía en Ferrol, donde también se encontró una concentración en contra de su formación, que se saldó con cánticos, pero sin incidentes. 

SImpatizantes de Vox con el eurodiputado Jorge Buxadé en el Cantón

Protesta antifascista ante la mesa informativa de Vox en Ferrol

Más información

La concentración de esta tarde se convocó bajo el lema 'Contra o fascismo' una vez se conoció la visita del eurodiputado. Primero, el anuncio decía que la concentración sería en Méndez Núñez, ya que se preveía que la mesa informativa se ubicaría en Los Cantones, aunque ambas cambiaron su ubicación en las últimas horas.

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