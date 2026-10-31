Jorge Buxadé | “Si el Gobierno permite que haya actos ilegales a diez o veinte metros es porque quieren esa violencia”

Jorge Buxadé, esta mañana, en la sede provincial de Vox en A Coruña Patricia G. Fraga

El vicepresidente y jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), se muestra tajante ante los "atentados contra la libertad de expresión y libertad política" y convencido de que el próximo 29 de noviembre la formación tendrá, por primera vez, representación gallega en las Cortes. Durante la tarde de este sábado (18.30 horas), participará en una mesa informativa que el partido conservador prevé instalar en la plaza de Pontevedra. El mismo tipo de acto al que acudió Santiago Abascal hace diez días y que finalizó con cargas policiales y múltiples heridos. Para este sábado también está prevista una nueva movilización, esta vez, en la plaza de Lugo.

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¿Cuál es su opinión acerca de los disturbios de hace diez días, poco después de la llegada de Abascal a la ciudad?

En primer lugar, que se trata de un movimiento absolutamente ilegal que realiza actos ilegales. En campaña electoral, por supuesto, aún es más grave porque estamos hablando de delitos electorales. En general, es un atentado contra la libertad de expresión y libertad política. España es el único país de Europa donde las fuerzas de extrema izquierda boicotean sistemáticamente los procesos electorales. En cualquier caso, todo eso da igual porque con toda seguridad va a haber diputados gallegos en las Cortes Generales y para eso estamos trabajando, para que también los gallegos tengan otra voz distinta en el Congreso de los Diputados.

¿Cómo valora la intervención de las autoridades locales durante esa jornada?

Pocos detenidos, yo creo. Deberían haber detenido a todos. A los promotores, a los que convocan y a los que realizaron actos de violencia contra los gallegos, normales y corrientes, que acudieron a la plaza a escuchar a Santiago Abascal, y contra la Policía. Tanto el PSOE como el BNG están animando a esa violencia. Luego hay silencios, que también hay que valorar. Pero, me parece muy grave y una absoluta irresponsabilidad. Esto pone de manifiesto los nervios del Bloque Nacionalista Galego, porque la entrada de Vox en las instituciones en Galicia va a suponer el inicio del fin del separatismo gallego. Igual que está sucediendo en Cataluña y va a suceder también en el País Vasco.

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¿Ustedes demandaron que no se autorice la manifestación de esta tarde?

Tienen que ser la subdelegación y la delegación del Gobierno las que tienen que impedirlo. En su caso, lo permiten, tienen que garantizar que el acto político de Vox se pueda realizar sin riesgo para el orden público, es decir, mandarlo a 500 o 600 metros, como se hace en toda España y en Europa. Y, si el Gobierno permite que haya actos ilegales a diez o veinte metros, es porque quieren esa violencia. Quieren impedir el acto político de Vox y quieren que luego esta gente, 'antifas', se dedique a golpear a la Policía o a los propios vecinos de la ciudad. Es el Gobierno el que está animando a la concentración y al enfrentamiento. El otro día vimos como han permitido durante dos meses la acampada ilegal en la puerta del Sol, en Madrid, pero, sin embargo, no dejaron que guardias civiles y policías nacionales, en una legítima reivindicación, estuvieran tres horas metidos en la sede del Ministerio de Interior y mandaron a la Policía a desalojar, pero no hicieron lo mismo en Sol. Es evidente que el Gobierno es cómplice de todo esto. Esta tarde iré a estar un rato con nuestros afiliados, los simpatizantes gallegos, para agradecerles el esfuerzo. Los otros estarán insultándonos, qué es lo que hacen, intentan amedrentarnos, pero nosotros vamos a estar con ellos.

A raíz de la tragedia ferroviaria, ¿cree que se deberían asumir responsabilidades?

Lo primero, por supuesto, es volver a reiterar el pésame a todos los fallecidos, a los heridos y a sus familiares. Los días van pasando pero la rabia se mantiene. Sánchez no le ha aceptado la dimisión a Puente porque Sánchez es el verdadero responsable. Si tiene que aceptar la dimisión a 'Óscar Muerte', el siguiente es él. Ya no tiene ningún dique de contención. No puede ser que en nueve meses se produzcan esos dos accidentes, que son defectos del sistema en un caso del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y en el otro del mantenimiento de la seguridad. Esto es responsabilidad del ministro exclusivamente. Además, nos enteramos de que el dinero que procede de los fondos europeos no se los han gastado debidamente; han adjudicado contratos que luego no han cumplido. Son ellos los responsables y deben responder. Por supuesto, Vox fue el primero que interpuso ya la querella ante el juzgado de instrucción competente y también ante el Tribunal Supremo. No vamos a parar, como en Adamuz, en exigir las responsabilidades penales. Ha habido muertos por el medio y alguien tiene que hacerse responsable de ellos. Es indigno que el Partido Socialista le eche la culpa a un trabajador. Los trabajadores acuden a Vox porque ya nadie los defiende.

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¿Por qué Vox mantuvo su agenda pública?

Porque es nuestro trabajo. La gente está de luto y sigue trabajando. Lo que es alucinante es aquellos que se han ido a las televisiones a decir que les parecía muy mal que Vox no cancelase la campaña. Es una hipocresía inaceptable. Por supuesto que había actos de campaña y se mantienen. Porque en esos actos de campaña hemos podido denunciar la responsabilidad del Gobierno. Y esto es lo que se nos exige nosotros para que, si los españoles quieren, se pueda estar en el Gobierno en algún momento.

En Galicia no tienen parlamentarios ni concejales en ningún municipio.

Las explicaciones son diversas. Nosotros habríamos cometido algún error de organización, de despliegue, de elección de las personas. Hay un hecho indiscutible y es que el Partido Popular en Galicia tiene un poder brutal, muy superior al que tenía, por ejemplo, el PSOE en Andalucía. Un poder que lo domina todo. Pero, donde hoy ponen cero, mañana va a poner uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sucedía lo mismo en Cataluña, en el año 2017, y ahora mismo es la fuerza pujante en Cataluña. Estamos en muchísimos ayuntamientos. Las encuestas anuncian un extraordinario resultado en Cataluña y también anuncian va a estar representada en el Parlamento con gallegos. Estamos convencidos.

¿Un acuerdo con el PP es posible?

Nosotros tenemos nuestro propio programa, que es muy distinto del Partido Popular. En esta campaña electoral, vamos con tres ideas fundamentales. En primer lugar, prioridad nacional. No puede ser que los gallegos queden los últimos en la adjudicación de viviendas de protección oficial, queden los últimos en las adjudicaciones de vivienda pública, no accedan a los alquileres sociales, queden los últimos en las ayudas sociales de todo tipo..., no puede ser. Nosotros queremos que haya una ordenación. Los bienes son escasos, no hay para todos y, por tanto, hay que priorizar y hay que dar preferencias. Esta es una de las primeras cuestiones que nos diferencia del Partido Popular. Segundo, desregular como si no hubiese un mañana. No puede ser que una empresa, para contratar a un trabajador, la administración no te contesta, nadie te atiende. Eso es algo que el Partido Popular y el Partido Socialista han construido un modelo durante 50 años que ha matado la iniciativa. En tercer lugar, la remigración. La emigración es un problema social en toda Europa. Por tanto, los que están ilegalmente tienen que volver a sus países, los que cometen delitos tienen que irse a sus países, y los que están aquí viviendo de las ayudas sociales, también. Tenemos que conseguir que los jóvenes gallegos no se tengan que ir fuera y que los que están fuera puedan volver, porque aquí hay empleo, hay iniciativa, hay empresa. Si hay una región que ha sido atacada por las políticas de Bruselas, ha sido Galicia. Por ejemplo, en el sector pesquero. Tiene que tener un Gobierno que se vaya a Bruselas a defender a los pescadores gallegos.

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¿En qué aspectos nota que su mensaje cala más que hace cuatro años?

Pues se nota en la gente. En el propio acto de Santiago Abascal, a pesar de las dificultades de la violencia del adversario y de la complicidad de la delegación del gobierno había cientos de gallegos. Hoy mismo, yo estaba en Ferrol, y había muchas más personas que cuando fui hace dos años. Está habiendo un cambio, por supuesto. En Galicia no hay nada que diga que los gallegos tienen una especie de cromosoma distinto. Galicia por una parte es España y, por tanto, las preocupaciones y los problemas de los jóvenes españoles son las mismas.